Пробки в Москве достигли 9 баллов из-за снегопада, накрывшего столичный регион. Непогода продлится в течение всего дня, поэтому дептранс Москвы призвал использовать альтернативный личному авто вид транспорта

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Пробки в Москве достигли 9 баллов, следует из данных сервиса «Яндекс Карты».

Загружены все основные магистрали столицы, особенно плотное движение наблюдается в центре города.

Дептранс Москвы призвал использовать городской транспорт. «Если не получается сегодня отложить поездку на автомобиле, то закладывайте на путь больше времени. И постарайтесь спланировать ее не в часы утреннего и вечернего разъездов», — сказано в сообщении.

По данным дептранса, движение на автомобиле сегодня, 27 января, дольше минимум на 40–50 минут. Ведомство призывало водителей грузовых авто планировать маршрут с большим запасом времени, не перегружать транспортное средство и ознакомиться со сложными участками дороги.

Жителей столичного региона в течение всего 27 января ждет снегопад. Дневная температура составит минус 7, но будет ощущаться как минус 11 градусов.

«37% месячной нормы снега выпадет за сутки в Москве!» — сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что москвичи столкнутся со снегопадом из-за большой разницы между двумя воздушными массами. Зимой преобладают процессы переноса воздушных масс вдоль подстилающей поверхности, объяснил синоптик, сейчас будет проходить хорошо выраженный фронтальный раздел: «А фронтальный раздел — это же не вертикаль, фронт под большим наклоном к Земле расположен. И вот вдоль клина теплого фронта постоянно перемещаются воздушные массы».