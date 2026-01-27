 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Город⁠,
0

Пробки в Москве достигли 9 баллов

Пробки в Москве достигли 9 баллов на фоне снегопада
Сюжет
Новости Москвы
Пробки в Москве достигли 9 баллов из-за снегопада, накрывшего столичный регион. Непогода продлится в течение всего дня, поэтому дептранс Москвы призвал использовать альтернативный личному авто вид транспорта
Фото: Михаил Метцель / ТАСС
Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Пробки в Москве достигли 9 баллов, следует из данных сервиса «Яндекс Карты».

Загружены все основные магистрали столицы, особенно плотное движение наблюдается в центре города.

Дептранс Москвы призвал использовать городской транспорт. «Если не получается сегодня отложить поездку на автомобиле, то закладывайте на путь больше времени. И постарайтесь спланировать ее не в часы утреннего и вечернего разъездов», — сказано в сообщении.

По данным дептранса, движение на автомобиле сегодня, 27 января, дольше минимум на 40–50 минут. Ведомство призывало водителей грузовых авто планировать маршрут с большим запасом времени, не перегружать транспортное средство и ознакомиться со сложными участками дороги.

Жителей столичного региона в течение всего 27 января ждет снегопад. Дневная температура составит минус 7, но будет ощущаться как минус 11 градусов.

Аэропорт Шереметьево остановил прием самолетов из-за снегопада
Общество
Фото:Антон Белицкий / ТАСС

«37% месячной нормы снега выпадет за сутки в Москве!» — сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что москвичи столкнутся со снегопадом из-за большой разницы между двумя воздушными массами. Зимой преобладают процессы переноса воздушных масс вдоль подстилающей поверхности, объяснил синоптик, сейчас будет проходить хорошо выраженный фронтальный раздел: «А фронтальный раздел — это же не вертикаль, фронт под большим наклоном к Земле расположен. И вот вдоль клина теплого фронта постоянно перемещаются воздушные массы».

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Роскомнадзор ответил на идею блокировать сайты с ГДЗ и ответами ЕГЭ

ЕС решил полностью запретить газ из России

Reuters сообщил, что Трампу пригрозили импичментом из-за Гренландии

Politico узнало о противниках вступления Украины в ЕС в рамках плана США

Россия сохранила позицию в рейтинге военной мощи Global Firepower

В Думе предупредили о росте рисков использования карт Visa и Mastercard
Авторы
Теги
Илья Трапезников
снегопад в Москве снегопад пробки пробки 9 баллов Москва
Материалы по теме
Аэропорт Шереметьево остановил прием самолетов из-за снегопада
Общество
Москвичам пообещали продолжение снегопада и морозы до –10
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 января
EUR ЦБ: 90,29 (+1,23) Инвестиции, 26 янв, 17:57 Курс доллара на 27 января
USD ЦБ: 76,01 (+0,09) Инвестиции, 26 янв, 17:57
Умер бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев Спорт, 10:27
Соболенко четвертый год подряд вышла в полуфинал Australian Open Спорт, 10:21
Песков заявил о дефиците дружеских чувств с рядом стран Политика, 10:21
Россиянин впервые с 2013 года сыграет в Матче восходящих звезд НБА Спорт, 10:20
Герасимов сообщил о блокировании района с силами ВСУ у Купянска Политика, 10:07
Большой гид по «Серии плюс»: чем интересны кварталы ПИК нового поколения РБК и ПИК, 10:03
В России стало больше автосалонов на фоне падения продаж новых машинПодписка на РБК, 10:00
Как лидеру обосновать повышение?
Узнайте на событии от РБК
Зарегистрироваться
Дипломат заявил, что притязания Эстонии на Печорский район неприемлемы Политика, 09:57
Вам нужно оценить работу сотрудника. Пять правил конструктивной критикиПодписка на РБК, 09:55
Разведка доложила Трампу о рекордной слабости властей Ирана за 50 лет Политика, 09:55
15 лет наблюдений за 30 тыс. лидеров показали: их объединяет один навык Образование, 09:52
Умер бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев Общество, 09:47
Названы районы Москвы — лидеры по росту цен на жилье бизнес-класса Недвижимость, 09:44
Во Франции депутаты поддержали закон о запрете соцсетей для детей Политика, 09:43