0

Пробки в Москве достигли 8 баллов на фоне снегопада

Сюжет
Новости Москвы
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Пробки в Москве достигли 8 баллов, следует из данных сервиса «Яндекс Карты» на 17:00 мск.

Загружены основные магистрали столицы, особенно плотное движение — в центре города и на МКАД. На ТТК — свободнее на востоке.

По данным Центра организации дорожного движения (ЦОДД), сложности на дорогах создает непрекращающийся снегопад. «Будьте внимательны на дорогах, уступайте коммунальной технике и соблюдайте увеличенную дистанцию», — предупредили в ведомстве.

В Москве из-за снега снова выросла «Миусская дюна». Фоторепортаж
Общество

Около двух часов назад пробки оценивались в 7 баллов. Дептранс Москвы призвал использовать городской транспорт. «Поездка на машине сегодня займет минимум на 20–40 минут дольше обычного. <...> Если нет возможности поехать без машины, задержитесь на работе и планируйте поездку после того, как спадет основной поток», — говорится в сообщении.

Росавиация показала работу аэродромных служб Москвы во время снегопада
Общество

За прошедшие сутки в Москве выпало 20% от месячной нормы осадков. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что сегодня высота снежного покрова в Москве впервые за эту зиму превысила полуметровую отметку.

