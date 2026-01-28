Пробки в Москве достигли 8 баллов на фоне снегопада
Пробки в Москве достигли 8 баллов, следует из данных сервиса «Яндекс Карты» на 17:00 мск.
Загружены основные магистрали столицы, особенно плотное движение — в центре города и на МКАД. На ТТК — свободнее на востоке.
По данным Центра организации дорожного движения (ЦОДД), сложности на дорогах создает непрекращающийся снегопад. «Будьте внимательны на дорогах, уступайте коммунальной технике и соблюдайте увеличенную дистанцию», — предупредили в ведомстве.
Около двух часов назад пробки оценивались в 7 баллов. Дептранс Москвы призвал использовать городской транспорт. «Поездка на машине сегодня займет минимум на 20–40 минут дольше обычного. <...> Если нет возможности поехать без машины, задержитесь на работе и планируйте поездку после того, как спадет основной поток», — говорится в сообщении.
За прошедшие сутки в Москве выпало 20% от месячной нормы осадков. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что сегодня высота снежного покрова в Москве впервые за эту зиму превысила полуметровую отметку.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Фицо назвал вероятный срок завершения конфликта на Украине
Сотовые операторы прекратили маркировать звонки из крупных банков
Минздрав обязал обеспечивать беременным два визита к психологу
Politico узнало о планах Франции запретить чиновникам Google Meet и Zoom
США заявили о готовности применить силу для сотрудничества Венесуэлы
В Словакии назвали размер ущерба при прекращении поставок газа из России