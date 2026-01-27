 Перейти к основному контенту
Полуметровые сугробы и пробки 9 баллов. Последствия снегопада в Москве

Появились фотографии последствий снегопада в Москве

Москву накрыл мощный снегопад. За ночь выпала пятая часть месячной нормы осадков, а высота сугробов в городе приблизилась к полуметру. Как город справляется со стихией — в фоторепортаже РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Фото: Андрей Любимов / РБК

За ночь и утро 27 января выпало 11 мм снега — ⅕ месячной нормы, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Фото: Андрей Любимов / РБК

Из-за непогоды пробки на дорогах достигли 9 баллов из 10 возможных. Дептранс рекомендовал пересесть на общественный транспорт.

Фото: Андрей Любимов / РБК

Высота снежного покрова в городе достигла 46-47 см, в Подмосковье — 50 см.

Фото: Андрей Любимов / РБК

За несколько дней снегопада в целом может выпасть 44,5 мм осадков, что составит 84% от нормы января, а высота сугробов может превысить 60 см, предупредил Тишковец.

Фото: Андрей Любимов / РБК

Аэропорт Шереметьево на фоне непогоды временно ограничивал прием рейсов, в связи с чем авиакомпании корректировали расписание.

Фото: Андрей Любимов / РБК

Это второй мощный снегопад за месяц: 9 января на Москву обрушился снегопад, который вошел в пятерку сильнейших за все 146 лет метеорологических наблюдений. За сутки, по данным метеостанции ВДНХ, в столице выпало 21,4 мм осадков — 40% месячной нормы.

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Средний чек поездок на такси в Москве из-за снегопада вырос на 25%, сообщил РБК представитель «Яндекс Такси».

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Дептранс попросил такси в Москве не повышать цены из-за снегопада.

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Парки Москвы продолжают работать в обычном режиме.

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Администрация парка ВДНХ предупредила, что из-за сильного снегопада каток работает в ограниченном режиме — отдельные участки ледового пространства будут огораживаться для расчистки снега.

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков сообщил, что городские службы уже работают в усиленном режиме.

