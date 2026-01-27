Полуметровые сугробы и пробки 9 баллов. Последствия снегопада в Москве

Это второй мощный снегопад за месяц: 9 января на Москву обрушился снегопад, который вошел в пятерку сильнейших за все 146 лет метеорологических наблюдений. За сутки, по данным метеостанции ВДНХ, в столице выпало 21,4 мм осадков — 40% месячной нормы.