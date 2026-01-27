Полуметровые сугробы и пробки 9 баллов. Последствия снегопада в Москве
Москву накрыл мощный снегопад. За ночь выпала пятая часть месячной нормы осадков, а высота сугробов в городе приблизилась к полуметру. Как город справляется со стихией — в фоторепортаже РБК
МЧС предупредило, что с полуночи 27 января до полудня 29 января в Москве ожидаются сильный снег, метель и гололедица.
За ночь и утро 27 января выпало 11 мм снега — ⅕ месячной нормы, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Из-за непогоды пробки на дорогах достигли 9 баллов из 10 возможных. Дептранс рекомендовал пересесть на общественный транспорт.
Высота снежного покрова в городе достигла 46-47 см, в Подмосковье — 50 см.
За несколько дней снегопада в целом может выпасть 44,5 мм осадков, что составит 84% от нормы января, а высота сугробов может превысить 60 см, предупредил Тишковец.
Аэропорт Шереметьево на фоне непогоды временно ограничивал прием рейсов, в связи с чем авиакомпании корректировали расписание.
Это второй мощный снегопад за месяц: 9 января на Москву обрушился снегопад, который вошел в пятерку сильнейших за все 146 лет метеорологических наблюдений. За сутки, по данным метеостанции ВДНХ, в столице выпало 21,4 мм осадков — 40% месячной нормы.
Средний чек поездок на такси в Москве из-за снегопада вырос на 25%, сообщил РБК представитель «Яндекс Такси».
Дептранс попросил такси в Москве не повышать цены из-за снегопада.
Парки Москвы продолжают работать в обычном режиме.
Администрация парка ВДНХ предупредила, что из-за сильного снегопада каток работает в ограниченном режиме — отдельные участки ледового пространства будут огораживаться для расчистки снега.
Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков сообщил, что городские службы уже работают в усиленном режиме.
