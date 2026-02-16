 Перейти к основному контенту
Синоптик спрогнозировал обновление снежного рекорда в Москве

Синоптик Леус: высота снежного покрова в Москве обновит свой максимум на неделе
Сюжет
Новости Москвы
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

К концу недели Москву вновь накроют снегопады, высота снежного покрова в столице может обновить максимум текущей зимы. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в своем телеграм-канале.

По словам синоптика, в понедельник Московский регион накрыли снегопады, вызванные циклоном «Вивиан». Осадки начались ранним утром и полностью прекратятся к ночи. Специалист отметил, что больше всего снега выпадет на юге региона — 9–14 мм. На севере этот показатель составит 1–3 мм.

Леус отметил, что во вторник и среду снегопады в столичном регионе сменятся морозами. По его прогнозам, температура во вторник упадет до минус 17 градусов, а в ночь на среду может достигнуть 20-градусных отметок.

Синоптики рассказали, что на Москву идет спираль атмосферного вихря
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

Однако в четверг в Москву придет южный циклон, сопровождаемый потеплением и новыми снегопадами. По словам Леуса, суточный объем осадков составит от трети до половины месячной нормы февраля. В результате в столице может выпасть до 10–15 см снега.

«Не исключено, что в финале рабочей недели высота снежного покрова в Москве обновит максимум нынешней зимы, который пока составляет 61 см и принадлежит 30 января», — заключил Леус.

Ранее синоптики сообщили РБК, что до конца февраля в столице не стоит ожидать новых оттепелей. Как объяснил Леус в разговоре с РБК, это связано с приходом холодного атмосферного фронта. Тогда синоптики спрогнозировали, что оставшиеся дни февраля в Москве будет «умеренно морозная погода» со средней температурой на три-четыре градуса ниже климатической нормы.

Авторы
Теги
Анастасия Луценко
Погода снег Москва
