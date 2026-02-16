 Перейти к основному контенту



В «Яндекс Такси» оценили рост цен на фоне снегопада и 10-балльных пробок

Сюжет
Радио РБК
Фото: Василий Кузьмиченок / АГН «Москва»
Фото: Василий Кузьмиченок / АГН «Москва»

Рост среднего чека на поездку на такси в Москве из-за сильного снегопада может достигнуть 20%, рассказали Радио РБК в пресс-службе «Яндекс Такси». Длительность поездок в течение дня выросла на 25–30% по сравнению с обычным днем, отмечают представители сервиса.

«Из-за усиления осадков и снижения видимости в сумерки с 17:00 длительность поездок растет еще сильнее, такая динамика сохранится ориентировочно до 21:00. Это отражается на стоимости, поскольку цена поездки формируется с учетом и километров, и минут в пути», — говорится в сообщении.

В отдельных районах города повышающий коэффициент может наблюдаться из-за повышенного спроса на поездки вечером при сохранении числа водителей.

В «Яндекс Такси» рекомендовали сравнивать разные способы передвижения и выбирать оптимальный для себя по времени и стоимости; использовать комбинированные маршруты; закладывать дополнительное время на дорогу или выезжать заранее. «Утром выезжать до начала часа пик или после 09:30, а вечером — раньше 18:00 либо после снижения спроса, после 20:00», — добавили в пресс-службе.

В Москве в течение всего дня шел снег. Он закончится примерно в 22:00 мск. Температура в столице в течение дня колебалась от -12 °С до -11 °С, ветер 6 м/с с порывами до 12 м/с, свидетельствуют данные «Яндекс Погоды».

Как сообщил ранее ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус, в понедельник Московский регион накрыли снегопады, вызванные циклоном «Вивиан». Осадки начались ранним утром и полностью прекратятся к ночи. Специалист отметил, что больше всего снега выпадет на юге региона — 9–14 мм. На севере этот показатель составит 1–3 мм.

По словам Леуса, концу недели Москву вновь накроют снегопады, высота снежного покрова в столице может обновить максимум текущей зимы.

К 19:00 мск 16 февраля российская столица встала в 10-балльных пробках.

 

Авторы
Теги
Алина Нафикова, Иван Якунин, Ирина Хазова
Яндекс Такси снегопад Москва пробки
