Общество⁠,
0

Пробки в Москве впервые за год достигли 10 баллов

Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Пробки в Москве достигли 10 баллов, следует из данных сервиса «Яндекс. Карты».

В предыдущий раз такая ситуация произошла 19 декабря прошлого года. 

Столичный дептранс рекомендует отложить поездки на машине до 20:00 мск.

Материал дополняется.

Лента новостей
Курс евро на 12 декабря
EUR ЦБ: 92,94 (+1,56) Инвестиции, 19:59 Курс доллара на 12 декабря
USD ЦБ: 79,34 (+1,44) Инвестиции, 19:59
Экономика сопротивления: потенциал Ирана для российского бизнеса РБК и РЭЦ, 20:18
Инвесторы согласились подождать выплат по облигациям Домодедово еще год Бизнес, 20:18
На своем берегу: какой будет новая очередь City Bay РБК и City Bay, 19:59
МОК снял ограничения на участие россиян в юношеских турнирах Спорт, 19:57
Арбитражный суд удовлетворил иск экс-Sony к «Синема Парку» на ₽126 млн Бизнес, 19:56
Что такое экзосомы и какую роль они играют в косметологии РБК и КИТ МЕД, 19:46
Чемпионат России по BMX-фристайлу в аэропорту Домодедово отменили Спорт, 19:36
Выбор жилья в новостройках Новой Москвы упал вдвое за два года Недвижимость, 19:35
Зеленский увидел возможность аналога «плана Маршалла» для Украины от США Политика, 19:35
Гуцан обещал проработать меры поддержки малого бизнеса после атак ВСУ Политика, 19:33
Рынок акций подскочил на словах Зеленского о референдуме по Донбассу Инвестиции, 19:32
Политики, звезды и искусственный интеллект: кого Time выбирал людьми года Общество, 19:28 
Половина крупного бизнеса допустила сокращения сотрудников из-за ИИ Технологии и медиа, 19:23
Сборная «Россия 25» выиграла Кубок «Первого канала» по хоккею 3х3 Спорт, 19:14