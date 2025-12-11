Общество,
0
Пробки в Москве впервые за год достигли 10 баллов
Пробки в Москве достигли 10 баллов, следует из данных сервиса «Яндекс. Карты».
В предыдущий раз такая ситуация произошла 19 декабря прошлого года.
Столичный дептранс рекомендует отложить поездки на машине до 20:00 мск.
Материал дополняется.
Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе
ИМПАКТ-БИЗНЕС Новость
Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе
ИМПАКТ-БИЗНЕС Статья
Что такое импакт и почему он критически важен для бизнеса в 2025 году
ИМПАКТ-БИЗНЕС Интервью
Психолог Асмолов: «Ключевой вопрос в развитии компании — поиск смысла»
ИМПАКТ-БИЗНЕС Колонка
Что останется после меня: как поиск смысла формирует устойчивые компании
ИМПАКТ-БИЗНЕС Статья СберПро
Как и для чего бизнес инвестирует в социальную инфраструктуру