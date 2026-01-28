Пробки в Москве достигли 10 баллов на фоне снегопада
Загруженность дорог в Москве на фоне снегопада достигла десяти баллов, следует из данных сервиса «Яндекс Карты» на 18:20 мск. Основные магистрали столицы перегружены, наиболее плотное движение наблюдается в центре города и на Третьем транспортном кольце. На МКАД свободнее всего на севере.
Дептранс сообщал, что затруднено движение из-за буксующих фур на внешней стороне МКАД до съезда и на съезде на шоссе Энтузиастов в сторону области, на внутренней стороне МКАД до съезда на шоссе Энтузиастов в сторону центра, на шоссе Энтузиастов от Свободного проспекта до МКАД в сторону области.
«Самый быстрый способ добраться домой — воспользоваться городским транспортом. Метро, МЦК, МЦД — лучший выбор в такую погоду. Они ходят по расписанию и не зависят от погоды», — отметили в департаменте.
За прошедшие сутки в Москве выпало 20% от месячной нормы осадков. Высота снежного покрова в Москве впервые за эту зиму превысила полуметровую отметку. На опорной метеостанции ВДНХ утром в среду зафиксировано 52 см снега. На других столичных площадках значения еще выше — 53 см на Балчуге и 55 см в Тушино.
