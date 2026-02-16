 Перейти к основному контенту
0

Синоптики рассказали, что на Москву идет спираль атмосферного вихря

Снегопад и гололедица ожидаются в Москве в понедельник
Сюжет
Новости Москвы
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В Москве в понедельник ожидаются снегопад и гололедица, жителям города стоит воспользоваться метро, передает пресс-служба столичного департамента транспорта.

«Сегодня в городе ожидается снегопад, возможно образование гололедицы. Погода может повлиять на ваши планы. Чтобы не опоздать, воспользуйтесь метро», — сказано в сообщении.

На погоду столицы окажет влияние северная периферия активного балканского циклона, центр которого в середине дня выйдет на восток Черноземья, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Облачная спираль этого атмосферного вихря, названного немецкими метеорологами «Вивиана», закроет небо плотной пеленой, пройдет снег, закружит метели, на юге и востоке области, а также в Новой Москве снегопады и метели будут сильными», — добавил Леус.

По его словам, дневной температурный фон ожидается на 6-7° ниже климатической нормы.

Температура воздуха минус 10…12°, по области ожидается минус 9…14°. Ветер северо-восточный 5-10 м/с, порывистый.

В ночь на вторник снег прекратится, днем без существенных осадков, ночью минус 15…17°, днем минус 8…10°.

Синоптики рассказали, ждать ли москвичам второго потепления в феврале
Политика
Фото:Наталья Селиверстова / РИА Новости

Как сообщил РБК синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин, ночью 16 февраля температура может опуститься до минус 15 градусов, днем — до минус 11. Ожидается снегопад, местами метель.

Ранее синоптики рассказали РБК, что до конца февраля в столице не стоит ожидать новых оттепелей. Оставшиеся дни месяца в Москве будет «умеренно морозная погода» со средней температурой на 3–4 градуса ниже климатической нормы.

Авторы
Теги
Анастасия Луценко
Дептранс снегопад гололедица Москва непогода
