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УПЦ сообщила о штурме полицией корпусов Киево-Печерской лавры

УПЦ: полиция срезает замки на трех корпусах Киево-Печерской лавры
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Раскол церкви
Полиция начала штурм трех корпусов Киево-Печерской лавры, где находятся монахи УПЦ. 10 августа суд разрешил выселить священнослужителей с территории заповедника, чего власти добиваются с весны

Полиция окружила три корпуса Киево-Печерской лавры, где находятся монахи Украинской православной церкви и паломники, и начала штурм, в 57-м корпусе уже срезали замки, сообщает УПЦ (до весны прошлого года входила в Московский патриархат) в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

«Прямо сейчас штурмуют 54-й, 57-й и 58-й корпуса лавры! <...> В данных зданиях живут не только паломники, но и часть братства Киево-Печерской лавры», — говорится в публикации.

Власти Украины с весны пытаются выселить монахов из лавры. В начале марта заповедник «Киево-Печерская лавра» решил расторгнуть договор об аренде помещений с монастырем и предписал священнослужителям до 29 марта освободить их. Основанием стали выявленные в ходе проверки созданной президентом страны Владимиром Зеленским межведомственной комиссии «нарушения монастырем условий договора по использованию государственного имущества».

Монахам разрешили остаться в лавре, если те перейдут в Православную церковь Украины (ПЦУ; РПЦ считает ее раскольнической).

В начале июня от священнослужителей вновь потребовали покинуть лавру, но те отказались и Минкультуры пообещало добиться выселения через суд. 10 августа суд признал законным расторжение договора лавры с УПЦ; согласно этому решению, монахи должны покинуть территорию лавры.

Прошлой осенью сотрудники СБУ нашли в Киево-Печерской лавре и других монастырях УПЦ «пророссийскую литературу», предназначенную, как утверждала украинская спецслужба, для пропаганды «русского мира» в семинариях и приходских школах. Затем, в начале года, правительство страны внесло в Раду проект о запрете деятельности УПЦ. На этом фоне УПЦ не раз сообщала о захватах силовиками помещений лавры, в которых располагается монастырь.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Киево-Печерская лавра УПЦ штурм
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