В гостиницах Киево-Печерской лавры предложили разместить военных

Три корпуса на территории Киево-Печерской лавры использовали как гостиницы, накануне их опечатала комиссия Минкультуры Украины. Глава заповедника считает, что там могут проходить реабилитацию раненые военные

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В гостиницах на территории Киево-Печерской лавры следует организовать центры реабилитации военных, заявил журналистам исполняющий обязанности гендиректора одноименного заповедника Максим Остапенко.

«Сейчас есть огромная потребность у людей, которые проходят духовную реабилитацию в лавре», — заявил Остапенко, его цитирует украинский ресурс «Союз православных журналистов». В то же время, отметил директор, у государства «сейчас таких помещений нет», а в лавре есть отели, которые отремонтированы за государственный счет. Эти помещения можно использовать «для нужд военных, раненых, пленных», считает Остапенко.

Гендиректор добавил, что всего на территории монастыря находится 79 корпусов, но жить или вести хозяйственную деятельность можно только в 40 из них. «На данный момент в пользовании заповедника находится только десять помещений. В связи с чем нами было принято решение закрыть территорию лавры, чтобы ускорить процесс передачи еще 30 помещений в пользование заповедника», — сказал Остапенко.

Как передает «Страна.ua», монастырь использовал три корпуса как гостиницы и еще один — как магазин. Накануне их опечатала комиссия Минкультуры Украины. В тот день суд удовлетворил иск заповедника «Киево-Печерская лавра» к Украинской православной церкви и вынес решение, по которому монахи находятся на территории монастыря безосновательно и должны быть выселены.

Власти Украины с весны пытаются выселить монахов из лавры. В начале марта заповедник решил расторгнуть договор об аренде помещений с монастырем и предписал священнослужителям до 29 марта освободить их. Условием, при котором те могли бы остаться, был переход в Православную церковь Украины (ПЦУ; РПЦ считает ее раскольнической). В начале июня от монахов вновь требовали выселиться из лавры, но те отказались, и Минкультуры пообещало добиться этого через суд.

МИД России осудил давление на руководство лавры и назвал действия украинских властей «нелегитимным с правовой и безнравственным с духовной точки зрения деянием».