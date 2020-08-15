Минздрав сообщил о начале производства вакцины от COVID-19

Двухкомпонентная вакцина для внутримышечного применения сначала будет поставляться в несколько российских регионов. Она будет давать иммунитет к COVID-19 минимум на два года

Фото: Минздрав РФ

Россия начала производство вакцины от коронавирусной инфекции, разработанной разработанной научно-исследовательским центром эпидемиологии имени Гамалеи. Об этом РБК сообщили в министерстве здравоохранения.

Комбинированная векторная вакцина «Гам-КОВИД-Вак» производится в виде флаконов по 0,5 мл. В двух отдельных коробках находится первый и второй компонент вакцины. Их инъекция производится внутримышечно.

О регистрации первой отечественной вакцины от COVID-19 объявил президент Владимир Путин 11 августа. Он отметил, что препарат создает устойчивый иммунитет и не дает серьезных побочных эффектов. Глава государства добавил, что одна из его дочерей сделала себе инъекцию вакцины, после чего у нее два дня незначительно повышалась температура.

Глава национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что защитные свойства вакцины будут сохраняться на протяжении, как минимум, двух лет.