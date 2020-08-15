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Минздрав сообщил о начале производства вакцины от COVID-19

Двухкомпонентная вакцина для внутримышечного применения сначала будет поставляться в несколько российских регионов. Она будет давать иммунитет к COVID-19 минимум на два года
Фото: Минздрав РФ
Фото: Минздрав РФ

Россия начала производство вакцины от коронавирусной инфекции, разработанной разработанной научно-исследовательским центром эпидемиологии имени Гамалеи. Об этом РБК сообщили в министерстве здравоохранения.

Комбинированная векторная вакцина «Гам-КОВИД-Вак» производится в виде флаконов по 0,5 мл. В двух отдельных коробках находится первый и второй компонент вакцины. Их инъекция производится внутримышечно.

О регистрации первой отечественной вакцины от COVID-19 объявил президент Владимир Путин 11 августа. Он отметил, что препарат создает устойчивый иммунитет и не дает серьезных побочных эффектов. Глава государства добавил, что одна из его дочерей сделала себе инъекцию вакцины, после чего у нее два дня незначительно повышалась температура.

В Центре Гамалеи оценили сроки обеспечения россиян вакциной от COVID-19
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Фото: АГН «Москва»

Глава национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что защитные свойства вакцины будут сохраняться на протяжении, как минимум, двух лет.

Опрос сервиса «Справочник врача» показал, что большая часть медиков страны не доверяют российской вакцине. В Минздраве такое отношение назвали нормальным, отметив, что доверие к препарату завоевывается годами.

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Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

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Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в ближайшие дни будут опубликованы подробные отчеты о клинических испытаниях вакцины. Гинцбург сообщал, что необходимое количество доз препарата для россиян будет готово в течение года. При этом он анонсировал отправку первых партий вакцины в несколько регионов страны.

В Вашингтоне усомнились в качестве российского препарата, поскольку он прошел слишком мало клинических испытаний. При этом президент США Дональд Трамп выразил надежду на эффективность вакцины.

Авторы: Михаил Котляр, Егор Губернаторов
Теги: коронавирус, вакцина, Минздрав, производство
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