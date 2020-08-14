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Опрос продемонстрировал недоверие врачей к вакцине от коронавируса

Медики посчитали, что недостаточно свидетельств об эффективности созданной в центре Гамалеи вакцине
Фото: Владимир Песня / РИА Новости
Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Большинство медиков, опрошенных сервисом «Справочник врача», заявили, что не готовы сделать прививку от коронавируса, созданную в центре Гамалеи. Из более чем 3000 участников исследования отрицательно на этот вопрос ответили 52%. Согласны на вакцинацию 24,5%.

Отвечая на вопрос о причинах недоверия к вакцине, о регистрации которой на этой неделе сообщил президент Владимир Путин, 66% опрошенных заявили, что нет достаточных данных о ее эффективности. 48% смутил тот факт, что создать средство удалось за слишком короткое время.

20% опрошенных при этом заявили, что будут рекомендовать вакцинацию пациентам, коллегам или знакомым.

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Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Getty Images

Вакцину от коронавируса, получившую название «Спутник V», зарегистрировали 11 августа. Как сообщили в Минздраве, ее производство вакцины будет осуществляться на двух площадках — центра им. Гамалеи и компании «Биннофарм». Предполагается, что в гражданский оборот вакцина поступит с 1 января 2021 года.

Сомнения в безопасности и эффективности российской вакцины высказал главный инфекционист США Энтони Фаучи. Он заявил, что разработать вакцину и подтвердить ее безопасность — две разные вещи.

Отвечая Фаучи, министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что скепсис иностранных коллег безоснователен. «Эта вакцина как платформа достаточно хорошо известна и изучена. И клинические, и доклинические исследования, и регистрации уже по ним были, это фактически наиболее безопасный путь. У нас достаточное количество знаний», — отметил он.

Автор: Артем Филипенок
Теги: вакцина
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