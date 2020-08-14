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Пандемия коронавируса ,  
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Трамп выразил надежду на эффективность российской вакцины от COVID

Вашингтону мало известно о зарегистрированном в России препарате, но власти США надеются, что вакцина сработает, заявил американский президент
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп в ходе брифинга выразил надежду, что разработанная в России вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19 окажется эффективной. Трансляция его выступления велась в Twitter Белого дома.

«Мы немного знаем об этом. Надеемся, что она сработает», — сказал он, отвечая на вопрос журналистов.

Президент при этом заявил, что российские разработчики убрали некоторые исследования при тестировании препарата и добавил, что в Соединенных Штатах считают важным «пройти через строгую систему» при создании вакцины.

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Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Getty Images

О том, что в России зарегистрировали первую вакцину от коронавируса, 11 августа сообщил президент Владимир Путин. Препарат был создан специалистами Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи (НИЦЭМ), его клинические испытания завершились в июле. Производство вакцины будет осуществляться на двух площадках — центра им. Гамалеи и компании «Биннофарм», в гражданский оборот она должна поступить с 1 января 2021 года.

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что в ходе испытаний препарат доказал свою безопасность и эффективность. Прививку с вакциной уже сделали одной из дочерей Путина, по словам президента, первое время у нее была повышенная температура, а затем ее состояние нормализовалось. Тем не менее ранее Ассоциация организаций по клиническим исследованиям (АОКИ, среди участников которой ведущие международные фармацевтические концерны) призвала отложить регистрацию препарата до успешного завершения третьей фазы клинических испытаний, отметив, что сейчас данных о том, что он безопасен для пожилых людей, нет. В Росздравнадзоре с претензиями ассоциации не согласились.

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Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи / ТАСС

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Сроки испытаний вакцины раскритиковал и Вашингтон. Советник Трампа Келлиэнн Конуэй заметила, что препарат прошел еще не все фазы испытаний. На недостаточность данных о российской вакцине также указал старший советник гендиректора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Брюс Эйлворд. Мурашко пообещал, что подробные данные о клинических испытаниях вакцины будут обнародованы в ближайшие дни.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Наталия Анисимова
Теги: Дональд Трамп, вакцина, коронавирус
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