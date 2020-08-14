Трамп выразил надежду на эффективность российской вакцины от COVID

Вашингтону мало известно о зарегистрированном в России препарате, но власти США надеются, что вакцина сработает, заявил американский президент

Дональд Трамп (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп в ходе брифинга выразил надежду, что разработанная в России вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19 окажется эффективной. Трансляция его выступления велась в Twitter Белого дома.

«Мы немного знаем об этом. Надеемся, что она сработает», — сказал он, отвечая на вопрос журналистов.

Президент при этом заявил, что российские разработчики убрали некоторые исследования при тестировании препарата и добавил, что в Соединенных Штатах считают важным «пройти через строгую систему» при создании вакцины.

О том, что в России зарегистрировали первую вакцину от коронавируса, 11 августа сообщил президент Владимир Путин. Препарат был создан специалистами Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи (НИЦЭМ), его клинические испытания завершились в июле. Производство вакцины будет осуществляться на двух площадках — центра им. Гамалеи и компании «Биннофарм», в гражданский оборот она должна поступить с 1 января 2021 года.