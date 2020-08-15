Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 15 августа
USD ЦБ: 73,22 (-0,39) Инвестиции, 14 авг, 14:58
Курс евро на 15 августа
EUR ЦБ: 86,41 (-0,63) Инвестиции, 14 авг, 14:58
Премьер Японии пообещал не повторить «трагедию войны» Политика, 10:21 В Сочи не заметили оттока отдыхающих после открытия границы с Абхазией Общество, 10:16 В Москве за сутки от COVID-19 вылечились 1275 пациентов Общество, 10:07 О чем поговорить с британцами кроме дождя и чая РБК Стиль и glo, 10:05 Разбираем портфель гуру: 10 акций от главного сноба Уолл-стрит Инвестиции, 10:03 На Украине выявили рекордное число заболевших COVID-19 за сутки Общество, 09:45 В Центре Гамалеи оценили сроки обеспечения россиян вакциной от COVID-19 Общество, 09:16 В Минпросвещения разъяснили основания для изъятия детей из семьи Общество, 09:04 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 15 августа Общество, 08:57 Дубль Овечкина не спас «Вашингтон» от проигрыша «Айлендерс» Спорт, 08:14 Генсек ООН попросил белорусов решать проблемы через диалог Политика, 07:59 Культурные события августа: куда пойти Стиль, 07:58 Украинского священника высадили из автобуса из-за «российской попсы» Общество, 07:20 Мишустин заявил о необходимости вернуть советскую романтику на Камчатку Общество, 06:56
Пандемия коронавируса ,  
0 

В Центре Гамалеи оценили сроки обеспечения россиян вакциной от COVID-19

Нужное для россиян количество доз будет готово в течение года. Первые поставки вакцины пойдут в 10–15 регионов. Изготавливать препарат будут три предприятия

Необходимое для жителей России количество доз вакцины от коронавирусной инфекции могут быть готовы в течение 9–12 месяцев. Об этом заявил глава Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава Александр Гинцбург, передает ТАСС.

«[Важно понять], когда мы более-менее успеем покрыть потребности страны. Я надеюсь, в течение 9–12 месяцев», — сказал он.

По словам Гинцбурга, первые партии вакцины будут поставлены в 10–15 регионов России. В какие именно, он не уточнил. Глава НИЦ отметил, что производством препарата будут заниматься три предприятия. В ближайшие полтора месяца каждое из них должно выйти на мощность 1 млн доз ежемесячно.

Глава Центра Гамалеи попросил показать ему не поверивших в вакцину врачей
Общество
Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи / ТАСС

«К концу года, может быть, [будут выпускать в месяц] полтора-два миллиона. Это уже в масштабах страны вполне ощутимые и хорошие цифры», — добавил Гинцбург.

11 августа президент Владимир Путин сообщил, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19, разработанную Центром Гамалеи. В гражданский оборот препарат должен поступить с 1 января 2021 года.

Мурашко анонсировал публикацию данных об испытаниях вакцины от COVID
Общество
Михаил Мурашко

Читайте на РБК Pro
Как не обижаться на работу: Марисса Майер — о риске выгорания Меньше секса: как устаревшие принципы губят Victoria’s Secret — Bloomberg «Собеседования — прошлый век»: Дон Тапскотт — об эффективном рекрутинге Видишь, я дарю: как заработать на необычных корпоративных подарках

Сервис «Справочник врача» провел опрос, который показал, что 66% медиков не доверяют отечественной вакцине из-за отсутствия доказательств ее эффективности. Более половины опрошенных врачей заявили, что не готовы сделать себе инъекцию препарата.

После этого министр здравоохранения Михаил Мурашко анонсировал публикацию подробных отчетов о клинических испытаниях вакцины в ближайшие дни. Замглавы Минздрава Олег Салагай отметил, что в недоверии медиков к новому препарату нет ничего удивительного, поскольку доверие к подобным вакцинам завоевывается годами.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Автор: Михаил Котляр
Теги: коронавирус, вакцина, эпидемия
Материалы по теме
Трамп выразил надежду на эффективность российской вакцины от COVID
Общество
Минздрав прокомментировал опрос врачей о доверии к вакцине от COVID-19
Общество
Мурашко анонсировал публикацию данных об испытаниях вакцины от COVID
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter