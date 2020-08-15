В Центре Гамалеи оценили сроки обеспечения россиян вакциной от COVID-19

Нужное для россиян количество доз будет готово в течение года. Первые поставки вакцины пойдут в 10–15 регионов. Изготавливать препарат будут три предприятия

Необходимое для жителей России количество доз вакцины от коронавирусной инфекции могут быть готовы в течение 9–12 месяцев. Об этом заявил глава Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава Александр Гинцбург, передает ТАСС.

«[Важно понять], когда мы более-менее успеем покрыть потребности страны. Я надеюсь, в течение 9–12 месяцев», — сказал он.

По словам Гинцбурга, первые партии вакцины будут поставлены в 10–15 регионов России. В какие именно, он не уточнил. Глава НИЦ отметил, что производством препарата будут заниматься три предприятия. В ближайшие полтора месяца каждое из них должно выйти на мощность 1 млн доз ежемесячно.

«К концу года, может быть, [будут выпускать в месяц] полтора-два миллиона. Это уже в масштабах страны вполне ощутимые и хорошие цифры», — добавил Гинцбург.