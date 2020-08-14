Мурашко анонсировал публикацию данных об испытаниях вакцины от COVID

Михаил Мурашко (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

В ближайшие дни будут опубликованы подробные данные о клинических испытаниях российской вакцины от коронавируса. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, слова министра передала пресс-служба министерства.

«Клинические исследования будут продолжаться. Поскольку коллеги не совсем владеют вопросом, что вакцина выпущена на платформе, на которой уже выпущено шесть продуктов, поэтому и высказываются иногда. К понедельнику постараемся выпустить данные о доклинических и клинических исследованиях», — сказал он.

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