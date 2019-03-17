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Сбербанк ₽215 (+20,08%) прогноз Открытие Брокер к 14.12.19 Купить
General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
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Протесты во Франции ,  
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Макрон потребовал принятия «сильных решений» во избежание беспорядков

Для того, чтобы беспорядки и насилие на акциях «желтых жилетов» в Париже больше не повторились, необходимы «сильные, взаимодополняющие решения». Об этом на заседании кризисной ячейки МВД объявил президент Франции Эмманюэль Макрон, передает BFM TV.

На встрече с министром внутренних дел Кристофом Кастанером, премьером Эдуардом Филиппом и министром юстициии Николь Беллубэ Макрон заявил, что «то, что произошло на Елисейских полях, больше не называется демонстрацией».

«Есть люди, которые пытаются уничтожить республику всеми способами», — сказал он и потребовал проанализировать ситуацию и принять решения, чтобы этого не произошло.

Общество
Число пострадавших на акции «желтых жилетов» в Париже превысило 50

16 марта во время 18-й акции «желтых жилетов» на Елисейских полях были подожжены, разгромлены или разграблены несколько магазинов. Нападению подвергся в том числе исторический ресторан Le Fouquet. Протестующие применяли дымовые шашки и жгли автомобили. В районе Триумфальной арки часть активистов забросала полицейских камнями. Для разгона демонстрантов сотрудники правоохранительных органов применили водометы и слезоточивый газ.

По данным МВД Франции, в протестах во всей стране участвовали 32,3 тыс. человек, 237 демонстрантов были задержаны. В Париже, как сообщили в полиции, на акцию «желтых жилетов» вышли около 10 тыс. протестующих. Во время столкновений в столице пострадали не менее 59 человек, в том числе 17 полицейских.

Акции протеста «желтых жилетов» начались во Франции в ноябре прошлого года. Изначальным требованием демонстрантов было снижение цен на бензин и повышение зарплат и социальных выплат. Позднее акцент протестов сменился на недовольство действующей властью.

Теги: Эмманюэль Макрон, массовые протесты, Франция
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