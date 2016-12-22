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Режим чрезвычайного положения во Франции. Главное
Протесты во Франции, 00:42
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Режим чрезвычайного положения во Франции. Главное
Эмманюэль Макрон объявил о введении чрезвычайного положения на фоне протестов «желтых жилетов». Они продолжаются с середины ноября и уже привели к потерям в экономике страны. Главное о происходящем во Франции — в обзоре РБК
Фото: Jean-Paul Pelissier / Reuters

Что произошло

10 декабря французский президент Эмманюэль Макрон в ходе обращения к гражданам объявил о введении в стране экономического и социального чрезвычайного положения. Он заявил, что за последние полтора года не смог решить проблемы, волнующие население республики последние 40 лет.

Заявление прозвучало на фоне акций «желтых жилетов»: сначала автомобилисты протестовали против повышения топливных налогов, но потом акцент сместился на недовольство властью и общим экономическим положением. Теперь участники акций требуют отставки Макрона. Часть объявленных президентом мер требовали ввести протестующие.

Что означает введение чрезвычайного положения

  • Минимальный уровень зарплаты в стране будет увеличен на €100 в месяц. Таким образом, они вырастут в среднем до €1300.
  • С 2019 года оплата всех сверхурочных работ будет производится без уплаты налогов. Изначально власти планировали обложить сверхурочные работы налогами с сентября 2019 года. Впервые этот налог был введен во время президентства Николя Саркози, он действовал на протяжении пяти лет до 2012 года. Затем его отменил французский президент Франсуа Олланд. Сверхурочным считается рабочее время свыше 35 часов в неделю.
  • Не будут облагаться сборами премии, которые выплачиваются сотрудникам в конце года.
  • Власти отменили увеличение налога на социальное обеспечение для пенсионеров, получающих менее €2 тыс. в месяц.
  • Макрон отказался вернуть налог на дорогое имущество свыше €1,3 млн (об этом требовали протестующие) и объявил о борьбе с уклонением от уплаты налогов.
  • Чрезвычайное экономическое положение вводится для оперативного разрешения кризисной ситуации и дает государству возможность оперативно вмешиваться в происходящее для разрешения проблем.
  • Подобная ситуация была в 2016 году, занимавший тогда пост президента Франсуа Олланд объявил о чрезвычайном экономическом положении на фоне уровня безработицы — он достигал 10%.

Как оценили меры Макрона власти и политики

  • Затраты из бюджета на проведение новых экономических мер составят 8-10 млрд, заявлял госсекретарь Оливье Дюссо, курирующий бюджетную политику
  • Глава МВД Франции Кристоф Кастенер назвал введение режима ЧП в стране ясным и сильным ответом президента на акции протеста и призвал восстановить порядок во Франции
  • Лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен написала в Twitter, что Макрон, столкнувшись с протестами, «отказывается от части своих налоговых ошибок, но не хочет признавать, что оспаривается его моделью [управления страной]». Она указала на «дикую» глобализацию, недобросовестную конкуренцию и массовую миграцию.
  • Лидер партии «Непокоренная Франция» Жан-Люк Меланшон сообщил, что в обращении Макрона «ничего не говорится о безработных, о рабочих с неполной занятостью, о пенсионерах». Также, по его словам, французский лидер не упомянул о госслужащих и студентах
  • Министр экономики Франции Брюно Ле Мэр заявил, что Макрон во время своего обращения «сумел найти правильные слова». Он добавил, что необходимы «решительные меры для того, чтобы успокоить и оправдать ожидания французов, в особенности в отношении оплаты труда».
  • Лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян отметил, что Макрон, несмотря на объявленные экономические меры, «не меняет курс и будет продолжать антинародное правление».

С чего все началось

  • По планам правительства Франции, налог на дизтопливо в следующем году должен был вырасти на 6,5%, а на бензин — на 2,9%. В качестве объяснения таких мер называлась борьба с загрязнением окружающей среды. При этом за последний год цена на бензин в стране уже выросли на 10-15%.

Банк Франции оценил замедление роста экономики из-за «желтых жилетов»
Экономика

  • В середине ноября во Франции начались масштабные акции протеста из-за роста цен на бензин. Они не имели единого координационного центра, автомобилисты общались через соцсети. Символом протестов стали желтые жилеты — светоотражающие накидки, в которых участники акций выходили на улицы. Они перекрывали дороги, а позднее начали блокировать топливные хранилища.
  • 24 ноября протестующие построили баррикады недалеко от Елисейских полей, а в начале декабря власти закрыли Триумфальную арку, которая получила повреждения в ходе протестов.

Протесты во Франции. Фоторепортаж Еще 8 фото
Фотогалерея

  • К 8 декабря количество участников акций оценили в 125 тыс. человек. Мэр Парижа Анн Идальго заявила, что городу нанесен невосполнимый ущерб, так как протесты фактически остановили экономическую и культурную жизнь столицы. За время столкновений во Франции были задержаны 4 тыс. человек.
  • Экономика Франции из-за протестов потеряет 0,2% экономического роста, а ретейлеры уже оценили убытки в €1 млрд.

Реакция на протесты

  • Во Франции начали расследование возможного вмешательства России в протесты «желтых жилетов», заявил глава французского МИД Жан-Ив ле Дриан. По его словам, ситуацию мониторят спецслужбы. О возможной причастности Москвы сообщал Bloomberg. По информации издания, более 600 аккаунтов в Twitter, в которых ранее наблюдалась «пропаганда взглядом Кремля», переключили свое внимание на события во Франции.
  • В Кремле обвинения в причастности к протестным акциям назвали «не чем иным, как клеветой» и заявили, что Москва уважает суверенитет Франции. Ранее ле Дриан говорил о том, что за протестами могут стоять националистические силы внутри Франции.
  • Власти Франции 4 декабря решили отложить повышение топливных налогов на шесть месяцев. «Никакая налоговая выгода не должна быть угрозой единству нации», — заявил премьер-министр Эдуард Филипп.
Авторы: Анастасия Антипова, Григорий Дубов.
Теги: Франция , протесты , бензин
Главное
Власти Франции оценили расходы в €8-10 млрд из-за режима ЧП Политика
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