Правительство Франции пойдет на новые уступки «желтым жилетам»

Французский премьер Эдуар Филипп пообещал снизить налоги французов, чтобы преодолеть кризис «желтых жилетов». Об этом он заявил, подводя итоги общенациональных консультаций

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​«Наша страна достигла предела в том, что касается налоговой нагрузки. [Общенациональные] консультации указали нам на дальнейший политический курс: понижать налоги, и понижать их быстрее», — сказал премьер-министр Франции Эдуар Филипп в понедельник, 8 апреля (цитаты по Le Mond). Как подчеркнул премьер, страна стоит перед «радикальными изменениями» и отказ от пересмотра статус-кво был бы «непростительным», учитывая запрос общества на перемены. Однако какие именно налоги и насколько они снизятся, премьер не сообщил.

Выступление Филиппа подвело итоги общенациональных консультаций, которые власти начали в январе, чтобы сбить градус протестов «желтых жилетов» — граждан, недовольных политикой в налоговой и других сферах. Как подчеркнул Филипп, консультации «сделали честь» демократическим ценностям Франции, продемонстрировав способность вести диалог между правительством и рядовыми гражданами без применения насилия. «Этот успех — успех не только правительства, но и всех французов», — сказал он, выступая в Большом дворце в Париже.

Помимо изменения налоговой политики Филипп назвал три другие темы, которые упоминали граждане в ходе консультаций и на которых власти намерены сконцентрироваться, определяя программу дальнейших реформ. Первый из таких приоритетов — сплотить французское общество. Как отметил Филипп, многие граждане чувствуют, что их оставили позади, а общество и государство им не помогает. Чтобы изменить эту ситуацию, премьер, в частности, предложил улучшить положение тех, кто проживает в маленьких городах, а также сделать госуслуги более доступными.

Другим приоритетом станет укрепление демократии. По словам Филиппа, принимая решения, власти стремятся улучшить жизнь граждан, однако сами избиратели порой не понимают заявленных реформ или не желают нести издержки при их реализации. Государство должно принимать решения в более прозрачном ключе и стать более чувствительным к общественному недовольству, убежден Филипп.