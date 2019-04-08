Правительство Франции пойдет на новые уступки «желтым жилетам»

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 64,87 -0,47 EUR Бирж. 73,05 -0,25 Brent 70,88 +1,34% USD Нал. 65,54 64,69 EUR Нал. 73,96 72,96 USD ЦБ 65,35 -0,06 EUR ЦБ 73,36 -0,08 EUR/USD 1,1263 +0,0048 BTC/USD Бирж. 5 234,40 -11,10 IMOEX 2 560,07 +0,75% RTSI 1 240,16 +1,17% DJIA 26 310,03 -0,44% Nasdaq 7 942,60 +0,05%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Facebook $200 (+14,58%) прогноз Deutsche Bank к 01.04.20 Купить
Lam Research $202,5 (+4,84%) прогноз БКС к 06.05.19 Купить
ЧТПЗ ₽170 (+16,44%) прогноз Фридом Финанс к 31.12.19 Купить
Tesla $380 (+38,73%) прогноз Альпари к 08.04.20 Купить
Bank of America $34 (+16,8%) прогноз Jefferies к 15.03.20 Купить
Facebook $200 (+14,58%) прогноз Deutsche Bank к 01.04.20 Купить
Lam Research $202,5 (+4,84%) прогноз БКС к 06.05.19 Купить
ЧТПЗ ₽170 (+16,44%) прогноз Фридом Финанс к 31.12.19 Купить
Tesla $380 (+38,73%) прогноз Альпари к 08.04.20 Купить
Bank of America $34 (+16,8%) прогноз Jefferies к 15.03.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 9 апреля
USD ЦБ: 65,35 (-0,06) Quote, 14:01
Курс евро на 9 апреля
EUR ЦБ: 73,36 (-0,08) Quote, 14:01
«Авангард» вышел в финал Кубка Гагарина благодаря голу в 3-м овертайме Спорт, 22:03 Представитель армии Хафтара назвал цель авиаудара по аэропорту Триполи Политика, 21:58 Росгвардия ответила на видеообращение ветеранов ОМОНа к Путину Общество, 21:58 Антивозрастная медицина: все о бьютификации и омоложении РБК и Helena Rubinstein, 21:55 В штабе Зеленского предложили Порошенко оплатить дебаты 50 на 50 Политика, 21:45 Минфин согласился обнулить НДС на авиаперевозки в обход Москвы Pro, 21:39 НОВАТЭК ответил на упрек о потере бюджетом ₽30 млрд из-за «Ямал СПГ» Экономика, 21:33 Порошенко оценил испытания радара для обнаружения минометов и ракет Политика, 21:22 СМИ сообщили о драке Макгрегора в пабе после фразы «русские избили тебя» Общество, 21:21 Правительство Франции пойдет на новые уступки «желтым жилетам» Политика, 21:20 Мединский фразой «очень хорошо» ответил на освобождение Серебренникова Общество, 21:18 ФАС обвинила «дочку» Samsung в координации продаж своих гаджетов Бизнес, 20:58 Российский хоккеист «Сент-Луиса» назван игроком недели в НХЛ Спорт, 20:55 В штабе Порошенко назвали главное условие дебатов с Зеленским на стадионе Политика, 20:54
Политика ,  
0 
Правительство Франции пойдет на новые уступки «желтым жилетам»
Французский премьер Эдуар Филипп пообещал снизить налоги французов, чтобы преодолеть кризис «желтых жилетов». Об этом он заявил, подводя итоги общенациональных консультаций
Фото: Yves Herman / Reuters

​«Наша страна достигла предела в том, что касается налоговой нагрузки. [Общенациональные] консультации указали нам на дальнейший политический курс: понижать налоги, и понижать их быстрее», — сказал премьер-министр Франции Эдуар Филипп в понедельник, 8 апреля (цитаты по Le Mond). Как подчеркнул премьер, страна стоит перед «радикальными изменениями» и отказ от пересмотра статус-кво был бы «непростительным», учитывая запрос общества на перемены. Однако какие именно налоги и насколько они снизятся, премьер не сообщил.

Выступление Филиппа подвело итоги общенациональных консультаций, которые власти начали в январе, чтобы сбить градус протестов «желтых жилетов» — граждан, недовольных политикой в налоговой и других сферах. Как подчеркнул Филипп, консультации «сделали честь» демократическим ценностям Франции, продемонстрировав способность вести диалог между правительством и рядовыми гражданами без применения насилия. «Этот успех — успех не только правительства, но и всех французов», — сказал он, выступая в Большом дворце в Париже.

Политика
Большая консультация: чего ждать от общения французских властей с нацией

Помимо изменения налоговой политики Филипп назвал три другие темы, которые упоминали граждане в ходе консультаций и на которых власти намерены сконцентрироваться, определяя программу дальнейших реформ. Первый из таких приоритетов — сплотить французское общество. Как отметил Филипп, многие граждане чувствуют, что их оставили позади, а общество и государство им не помогает. Чтобы изменить эту ситуацию, премьер, в частности, предложил улучшить положение тех, кто проживает в маленьких городах, а также сделать госуслуги более доступными.

Другим приоритетом станет укрепление демократии. По словам Филиппа, принимая решения, власти стремятся улучшить жизнь граждан, однако сами избиратели порой не понимают заявленных реформ или не желают нести издержки при их реализации. Государство должно принимать решения в более прозрачном ключе и стать более чувствительным к общественному недовольству, убежден Филипп.

Наконец, премьер указал на необходимость активизировать борьбу с глобальным потеплением. «Французы не являются климатическими скептиками, они знают, что происходит», — сказал он. И пообещал найти способы борьбы с потеплением, которые не предполагали бы повышение налогов.

Более детально о реформах властей Филипп расскажет во вторник в Национальном собрании (нижняя палата парламента). Протесты «желтых жилетов» продолжаются с ноября 2018 года. На первую акцию 17–18 ноября прошлого года вышло около 300 тыс. человек. В субботу, 6 апреля, в акциях протеста «желтых жилетов» приняли участие 22,3 тыс. человек. В Париже на улицы вышли 3,5 тыс. манифестантов. По данным радиостанции France Info, число участников протестов стало наименьшим с начала движения.

В декабре 2018 года протесты «желтых жилетов» вынудили Макрона пойти на введение чрезвычайного экономического и социального положения. Правительству было поручено повысить минимальный уровень зарплаты в стране на €100 в месяц начиная с января 2019 года. Кроме того, Макрон отменил повышение некоторых налогов, пойдя на уступки протестующим.

Политика
Макрон ввел «чрезвычайное положение» после протестов «желтых жилетов»

Автор: Евгений Пудовкин
Теги: протесты, Франция, премьер-министр, Эмманюэль Макрон
Материалы по теме
«Желтые жилеты» перешли красную черту
Политика
Во Франции «желтые жилеты» напали на полицейский автомобиль
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter