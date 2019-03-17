Число пострадавших на акции «желтых жилетов» в Париже превысило 50

Число пострадавших на акции «желтых жилетов» в Париже превысило 50

По меньшей мере 59 человек пострадали во время столкновений на акции «желтых жилетов» в Париже. Об этом сообщает телеканал BFM TV со ссылкой на префектуру полиции. Различные ранения получили 42 участника демонстрации и 17 полицейских.

По последним данным МВД, в акции 16 марта в столице Франции приняли участие около 10 тыс. человек, задержаны 192 демонстранта. По всей стране на протесты «желтых жилетов» вышли 32 тыс. человек, передает France Info.

«Желтые жилеты» протестуют в Париже и регионах Франции восемнадцатую субботу подряд. В столице полиция для разгона демонстрантов применила водометы и слезоточивый газ.

Елисейский дворец объявил, что президент Эмманюэль Макрон сократил свой отпуск на горнолыжной станции в Верхних Пиренеях и позднее в субботу вернется в Париж, чтобы принять участие в заседании МВД по итогам акции.