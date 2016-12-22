От дальнобойщиков до школьников: почему французы наращивают протест

Французы намерены продолжать протестные акции, несмотря на уступки со стороны правительства. К чему приведут новые беспорядки и как президент Франции Эмманюэль Макрон может разрешить ситуацию — разбирался РБК

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Чего опасаются в Елисейском дворце?

Французские власти опасаются, что в субботу, 8 декабря, в республике могут произойти «жестокие беспорядки». Об этом в среду вечером агентству AFP рассказал пожелавший сохранить анонимность чиновник в Елисейском дворце. По его словам, у властей уже есть данные о планируемых масштабных манифестациях «желтых жилетов» — протестного движения, выросшего из акций автомобилистов против повышения налогов на топливо.

С призывом «объединиться» и «пойти на Елисейский дворец» в прошлую субботу выступил один из неформальных лидеров «желтых жилетов» Эрик Друэ. Госсекретарь Франции по вопросам равенства между мужчинами и женщинами Марлен Шьяппа раскритиковала Друэ в эфире телеканала BMFTV, назвав его слова «недопустимой» провокацией к атаке на институты республики. Друэ ответил ей, что хочет пойти к Елисейскому дворцу, чтобы «быть услышанным», и не планирует прибегать к насилию. Впрочем, власти и полиция готовы принять необходимые меры для обеспечения порядка, особенно в Париже, передает BFMTV.

Судя по всему, «желтые жилеты» не успокоятся и продолжат демонстрации, и полиция уже готовится к худшему сценарию, прогнозирует ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров. Это будет уже четвертая неделя беспорядков, напомнил он.

Таким образом, объявленные ранее уступки властей не умиротворили протестующих. В среду, 5 декабря, премьер-министр Франции Эдуар Филипп объявил, что налоги на горючее не будут заложены в план бюджета на 2019 год. Кроме того, премьер пообещал заморозить цены на электроэнергию до мая 2019 года. Министр экологии Франсуа де Рюжи подтвердил, что правительство и президент намерены искать новые способы, как защитить окружающую среду, но при этом сохранить покупательную способность французов. При этом де Рюжи попросил «желтые жилеты» прекратить протестные акции.

Почему протестная волна становится все сильнее?

Первая акция «желтых жилетов» прошла 17 ноября. Тогда они пытались блокировать дороги, в общей сложности на них вышло более 200 тыс. человек. С тех пор «желтые жилеты» провели еще множество акций, самые масштабные из которых прошли 24–25 ноября и 1–2 декабря. В результате протестов в минувшие выходные пострадали более 100 человек, свыше 300 протестующих были задержаны за беспорядки.

Причем по мере роста протестной волны требования к властям ужесточались — некоторые манифестанты начали призывать к более справедливой налоговой системе, сокращению налогов для среднего класса и отставке правительства и президента Макрона. В городах к протестам присоединились представители радикальных сил правого и левого толка, участвовавших в беспорядках, отмечают французские СМИ. Макрон заявил в Twitter, что готов прислушиваться к протестующим, но не станет терпеть проявление жестокости и нападения на силы правопорядка.

На этой неделе к манифестациям также присоединились учащиеся лицеев. В четверг к протестам призвали два профсоюза учащихся — Профсоюз лицеистов (SGL) и Независимая демократическая федерация лицеистов (FIDL). Цель протестующих, из-за манифестаций которых свою деятельность полностью или частично приостановили около 200 учебных заведений, — добиться отмены реформы лицеев, которые вводят профильное обучение в старших классах средних учебных заведений.

Хотя в некоторых городах действительно имели место беспорядки, большинство французов, особенно в провинциях, проявляет свое недовольство политикой властей мирно, сказал РБК директор франко-российского аналитического центра «Обсерво» Арно Дюбьен. «Это пенсионеры, мелкие предприниматели и представители среднего класса», — перечислил эксперт.

Костяк протеста по-прежнему составляют представители среднего класса, пенсионеры и жители провинций, радикальные элементы — это лишь небольшая часть манифестантов, соглашается Федоров.

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Кто такие «желтые жилеты» Главная претензия «желтых жилетов» к властям — повышение налога на дизельное топливо и бензин в 2019 году (на 6,5 и 2,9% соответственно), которое неминуемо ведет к росту цен на АЗС. Очагом протестной волны стали социальные сети: автомобилисты создавали там группы, в которых призывали выйти на улицы, чтобы выразить несогласие с планами правительства. При этом движение «жилетов» хаотично и не имеет единого координационного центра. Свое название движение получило из-за того, что его участники выходили на автодороги в светоотражающих автомобильных накидках. Требование к водителям иметь при себе накидку во Франции было принято в 2008 году. Надевать накидку требуется в случае остановки на обочине при поломке авто или по другим причинам. Французские граждане в целом поддерживают движение «жилетов». Об этом свидетельствует опрос, проведенный исследовательским центром Ifop. 72% респондентов Ifop ответили, что поддерживают «желтых жилетов» или сочувствуют им, тогда как критично настроены в отношении манифестантов лишь 20%.

Что будет дальше? Сценарий 1. Отставка правительства и политический кризис

Вероятность: ниже среднего

Часть протестующих не просто требует от властей каких-то конкретных уступок, но призывает к отставке всего правительства. Преимущественно такие требования выдвигают протестующие левого толка, уточняет Федоров.

К ним присоединился ряд политиков. В случае нарастания протестных настроений к отставке правительства, роспуску Национальной ассамблеи и проведению новых парламентских выборов, в частности, призывали лидер ультралевой партии «Непокоренная Франция» Жан-Люк Меланшон и лидер ультраправой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

Впрочем, по мнению Федорова, Макрону, скорее всего, удастся удержать ситуацию под контролем, направив протест в мирное русло. Несмотря на нежелание Макрона, правительство в конце концов пошло на значительные уступки манифестантам, а также выразило готовность к диалогу с местными властями и профсоюзами, указал эксперт. И добавил, что такие шаги увеличивают шансы урегулирования положения. Поэтому даже если протесты и будут продолжаться, в полномасштабный политический кризис ситуация вряд ли перерастет, резюмировал Федоров.

Со своей стороны, Дюбьен склонен допускать возможность усугубления кризиса. Как подчеркнул аналитик, Макрон с большим запозданием отреагировал на недовольство «желтых жилетов», упустив контроль над ситуацией. «Получилось, что протесты автомобилистов стали катализатором протестов самых разных слоев населения, а также протестов лично против Макрона», — указал Дюбьен.

​Если в течение ближайших дней общественное мнение не повернется в сторону Макрона, то ситуация может стать критической, допустил Дюбьен. В связи с этим эксперт напомнил, что на следующей неделе к забастовкам готовятся дальнобойщики и работники сельского хозяйства, которые могут перекрыть дороги тракторами и большегрузными автомобилями. В условиях продолжения тенденции на объединение протестов «страна может встать», а критика в отношении Макрона станет еще жестче, сказал Дюбьен. «В такой ситуации даже роспуска правительства может оказаться недостаточно — манифестанты могут не согласиться на что-то меньшее, нежели уход Макрона», — предупредил он.

Последствием политического кризиса станет полное разложение традиционных политических элит, констатировал Дюбьен. Как напомнил эксперт, Макрон был избран президентом на волне антиэлитарных настроений, и теперь во Франции почти не осталось институтов, через которые может проходить диалог масс с элитами, пояснил Дюбьен, отметив, что такое положение является «крайне опасным для страны». Даже во время беспорядков 1968 года сильные профсоюзы и политические партии могли выступать в роли посредников и способствовать урегулированию ситуации, напомнил эксперт.

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Сценарий 2. Правительство идет на дополнительные уступки

Вероятность: средняя

Ряд французских политиков выступает за принятие правительством более всеобъемлющих мер, чтобы остановить протесты. В частности, левоцентристская Социалистическая партия во главе с Оливье Фором призвала сделать дополнительные шаги, способствующие повышению покупательной способности французов. В интервью радиостанции RTL Фор предложил повысить налоги на богатых, чтобы ослабить налоговое бремя, которое несут на себе менее состоятельные слои населения. В частности, он рекомендовал заново ввести «налог солидарности», который предполагал высокие ставки на капитал богатых граждан, но был отменен в 2017 году. Вместо него Макрон и его правительство ввели новый налог, при котором доходы с капитала больше не облагались дополнительным сбором. Теперь дополнительным налогом облагается только имущество тех, чье состояние оценивается в сумму выше €1,3 млн.

В среду газета Les Echos сообщила, что Макрон не намерен отменять реформы, которые провел в течение 18 месяцев у власти. В то же время Марлен Шьяппа допустила введение налога на солидарность, если представленный Макроном налог не оправдает себя.

Со своей стороны, лидер правоцентристской партии «Республиканцы» Лоран Вокье предложил провести референдум по поводу политики властей. Как уточнил политик, в ходе президентской кампании Макрон не приводил подробности своих налоговых планов, и теперь французы должны выбрать, согласны ли они с мерами властей.

Однако, по мнению экспертов, Макрон вряд ли станет вводить заново налог на солидарность или организовывать референдум. «Налог на солидарность был признан крайне неэффективным, и поэтому его возвращение вряд ли поможет ситуации», — говорит Федоров. Что касается референдума, то, по мнению аналитика, властям будет сложно найти приемлемый формат такого плебисцита. «Лидер республиканцев Вакье не упомянул конкретного вопроса, который будет задан гражданам, и, на мой взгляд, спрашивать французов об их поддержке экологической политики властей в целом — это не очень конкретная и продуманная инициатива», — сказал Федоров. «В конце концов, у властей вряд ли остались в запасе какие-то меры, которые они могут предложить французам», — резюмировал аналитик.

Сценарий 3. Правительство не станет делать дополнительные уступки и будет подавлять протесты

Вероятность: средняя

В среду Елисейский дворец призвал профсоюзы, политические силы и «желтые жилеты» к спокойствию и дискуссии с властью. Об этом в интервью радиостанции Europe 1 сообщил де Рюжи. По словам Федорова, у Макрона есть шанс урегулировать ситуацию — в частности, через проведение консультаций с местными властями и представителями профсоюзов. Кроме того, продолжил аналитик, Макрон может попытаться изменить свою коммуникационную стратегию. «Французский лидер не раз признавал свою неудачу создать условия для доверительного диалога между народом и элитами, и, полагаю, он предпримет дополнительные усилия, чтобы избавиться от имиджа «президента для богачей», — сказал Федоров.

Даже если французы смягчат свое отношение к Макрону, протесты оставят неизгладимый след на его президентстве, убежден Дюбьен. Как обратил внимание аналитик, рейтинг Макрона опустился ниже, чем в тот же период президентства его предшественников — социалиста Франсуа Олланда и правоцентриста Николя Саркози. И если над Олландом французы подсмеивались, то в отношении Макрона существенная доля избирателей испытывает неприкрытую злобу, заметил эксперт. «Таким образом, думаю, что пятилетка Макрона уже закончилась — он не сможет предпринять новые амбициозные реформы и будет просто досиживать свой президентский срок», — указал Дюбьен.

Согласно опубликованному в четверг опросу компании YouGov, рейтинг одобрения политики Макрона опустился до отметки 18% — рекордно низкий показатель за все время его президентства. Негативно к действиям французского лидера относятся 76% респондентов.