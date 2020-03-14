Как в разных странах борются с коронавирусом. Фоторепортаж
На минувшей неделе многие страны перешли к ужесточению мер, направленных на сдерживание эпидемии коронавируса. США временно запретили въезд из Европы, во Франции отменили занятия в учебных заведениях, в Чехии ввели на месяц режим ЧС. В Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге отменяют массовые мероприятия. В разных городах мира проводят санобработку общественных пространств. Как в разных уголках мира борются с коронавирусом — в фоторепортаже РБК
Обработка Дворца Долмабахче в Стамбуле, Турция
Обработка улиц в китайском городе Ухань, с которого началась эпидемия
Рабочие проводят дезинфекцию Каабы в Мекке, Саудовская Аравия
Пляж в Хойане, Вьетнам
Волонтеры раздают медицинские маски и дезинфицирующие средства в городе Джамму, Северная Индия
Медицинские работники везут капсулу с пациенткой в Минске, Белоруссия
Обработка мечети Истикляль в Джакарте, Индонезия
Обработка мэрии в Марикине, Филиппины
Проверка пассажиров, прибывающих из Италии, в московском аэропорту Шереметьево
Полиция контролирует выезд из Игуалады, одного из четырех испанских населенных пунктов, закрытых на карантин