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Мишустин рекомендовал россиянам минимизировать поездки за рубеж

Премьер призвал не допустить распространения коронавируса в России. В числе предложенных мер — отмена массовых мероприятий и дополнительное наблюдение за «группами риска»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Глава правительства России Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией рекомендовал гражданам страны минимизировать поездки за рубеж, сообщает агентство «РИА Новости».

По словам главы правительства, ранее кабинет министров уже обращался к федеральным органам исполнительной власти с просьбой максимально воздержаться от командировок и поездок в личных целях и отменять их. «И теперь мы считаем, что эта рекомендация должна относиться ко всем», — сказал Мишустин.

Также премьер заявил, что сейчас коронавирус диагностируется не только у вернувшихся из Италии, но и у членов их семей, которые не ездили за рубеж. «Необходимо сосредоточить усилия на контроле за группами риска, то есть за российскими гражданами и за иностранцами, которые приезжают из стран с неблагоприятной ситуацией», — заявил он.

По словам Мишустина, медлить в этом случае нельзя и нужно переводить людей из «группы риска» на 14-дневный карантин и врачебное наблюдение, как это делается в Москве. «Эту практику необходимо распространить на все регионы страны», — отметил премьер.

Еще одним предложением Мишустина стало сокращение массовых мероприятий, в том числе развлекательных, спортивных, деловых. «Это профилактика, это упреждающие меры для того, чтобы инфекция не передавалась», — добавил он.

Мишустин отметил, что заболеванию в опасной форме в первую очередь подвержены пожилые люди, а разносчиками инфекции могут стать члены их семей.

«Мы действовали осторожно, продуманно, но последовательно, и благодаря именно этому у нас пока только 45 случаев заболевания. И мы не должны допустить быстрого проникновения вируса в нашу страну и его распространения», — добавил он.

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Ранее стало известно, что российские авиакомпании приняли решение значительно сократить число рейсов в города Евросоюза. С полуночи 16 марта полеты будут производиться только в европейские столицы и только из терминала F московского аэропорта Шереметьево.

По данным источников РБК, потери авиакомпаний из-за связанных с пандемией коронавируса 2019-nCoV ограничений могут достигнуть 70 млрд руб.

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Автор: Артем Филипенок
Теги: Михаил Мишустин, зарубежные поездки
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