Google рекомендовал сотрудникам перейти на удаленную работу из-за вируса

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В условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19 Google призвала сотрудников работать из дома, «если специфика работы это позволяет». Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании.

Некоторым пользователям при установке одного из сервисов Google — программного обеспечения Hangouts для видеоконференций и обмена сообщениями — пришло уведомление о том, что корпорация ограничит работу службы поддержки для профилактики распространения COVID-19. Компания предупредила, что ожидание ответа специалистов службы может занять больше времени.

В блоге гендиректора Google Сундара Пичаи говорится, что компания по мере развития ситуации с коронавирусом будет «искать новые способы поддержки пользователей, партнеров, клиентов и сообществ».

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