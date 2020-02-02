РЖД приостановила пассажирское сообщение с Китаем из-за коронавируса

Ранее власти ограничили железнодорожное сообщение с Китаем поездами Москва-Пекин-Москва. С 3 февраля поезда из России перестанут ходить в КНР до особого указания. Пассажирам полностью вернут деньги за неиспользованные билеты

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Россия на фоне распространения коронавируса приостановила движение пассажирских поездов в сообщении с Китаем, говорится в заявлении РЖД.

С 3 февраля временно не будут ходить следующие пассажирские поезда и беспересадочные вагоны:

поезд № 3/4 Пекин — Москва формирования «Китайских железных дорог»;

поезд № 320/20-19/319 Чита — Забайкальск — Пекин;

беспересадочные вагоны Москва — Пекин, курсирующие в составах поездов № 2/1, № 320/319 и № 20/19.

Отмечается, что беспересадочные вагоны Москва — Пекин, которые отправились из Москвы 1 февраля, проследуют в Забайкальск. Движение поездов приостановили до особого указания.

Согласно заявлению, за неиспользованные билеты на отмененные поезда и те, что действовали для беспересадочных вагонов полностью вернут деньги. Они должны быть оформлены в российских пунктах продаж, уточняет РЖД.