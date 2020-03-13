РЖД отменили поезда в Прагу

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РЖД с 13 марта отменили поезда в Прагу, сообщается в Twitter компании.

В РЖД указали, что поезда в этом направлении отменили по просьбе АО «Чешские железные дороги». О возобновлении движения сообщат дополнительно.

Накануне в Чехии ввели режим чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса. Въезд в страну закрыли для граждан 15 государств: Китая, Кореи, Ирана, Италии, Испании, Австрии, Германии, Швейцарии, Швеции, Нидерландов, Бельгии, Великобритании, Норвегии, Дании и Франции.

Также Чехия с 14 марта приостановит прием заявлений на получение виз. Ограничения коснутся как краткосрочных, так и долгосрочных виз, сообщило посольство этой страны в Москве.