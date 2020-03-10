Россия временно приостановила железнодорожное сообщение с Монголией

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Россия с 10 марта приостанавливает железнодорожное сообщение с Монголией из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба ОАО «РЖД».

Как говорится в сообщении, с просьбой приостановить сообщение через пограничный переход Наушки — Сухэ-Батор к РЖД обратился монгольский перевозчик — АО «Улан-Баторская железная дорога». Меры вводятся в целях предупреждения проникновения на территорию Монголии китайского вируса.

Из-за этого временно перестанут ходить поезда между Улан-Батором и Москвой (№ 5/6), а также между Иркутском и Улан-Батором (№ 305/306).

В РЖД отметили, что пассажиры могут вернуть неиспользованные билеты на эти поезда без дополнительных сборов. Для этого необходимо обратиться в любую железнодорожную кассу на территории государства, где был приобретен билет.