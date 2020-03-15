РЖД отменили пассажирские поезда из Москвы в Берлин и Париж

Компания ООО «Российские железные дороги» (РЖД) с 15 марта из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 отменяет курсирование пассажирских поездов из Москвы в Берлин и Париж после решения Польши, по территории которой проходят эти составы. Об этом сообщается на сайте компании.

Таким образом, отменяются следующие рейсы:

Поезда № 13/440-441/14 Москва — Берлин отправлением из Москвы 15 марта, отправлением из Берлина 16 марта;

Поезда № 23/452/322-323/453/24 Москва — Париж отправлением из Москвы 17 марта, отправлением из Парижа 19 марта.

Как сообщили в компании, неиспользованные билеты в отмененные поезда можно будет вернуть без взимания дополнительных плат и сборов. За возвратом денежных средств пассажирам необходимо обращаться в любую железнодорожную кассу на территории государства приобретения билета.

Электронные билеты можно будет сдать через веб-ресурсы, на которых они были оформлены.

13 марта власти Польши объявили о временном закрытии границ в связи с пандемией коронавируса. Ограничения будут действовать 10 дней, однако срок могут продлить до месяца. Также было решено приостановить международные и пассажирские авиа и железнодорожные перевозки. На грузоперевозки данные ограничения не распространятся.

Ранее из-за угрозы распространения коронавируса было приостановлено движение поездов в Ниццу и Прагу. В начале февраля Россия приостановила пассажирское железнодорожное сообщение с Китаем. В марте приостановили железнодорожное сообщение России с Монголией.

Согласно последним данным SCMP, во всем мире коронавирусом заразились 150 221 человек. Умерли 5781 человек.