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В Минтрансе анонсировали приостановку движения поезда из Москвы в Ниццу

Интерьер купе вагона поезда Москва – Ницца (Фото: visual.rzd.ru)

Движение поезда, следующего по маршруту Москва — Ницца — Москва, с 4 марта временно прекращается до особого распоряжения. Об этом РБК сообщил представитель Минтранса.

26 февраля сообщалось, что в Париже от коронавируса умер гражданин Франции. Указывалось, что он не ездил в эпицентр распространения коронавируса — китайский город Ухань. В середине февраля во Франции был зафиксирован первый случай смерти от коронавируса: скончался 80-летний китайский турист. Всего в стране выявлено 18 заболевших.

Ростуризм дал указание остановить продажу туров в Италию и Иран
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За последнюю неделю число заболевших коронавирусом резко выросло в Италии. Число умерших там достигло 14 человек, заразились более 520. Ростуризм рекомендовал операторам и турагентам приостановить продажу туров в Италию, а также в Иран и Южную Корею, где зафиксирован рост числа случаев заражения.

Накануне стало известно, что Россия ограничит авиасообщение с Южной Кореей с 5 марта. Рейсы смогут выполнять только «Аэрофлот» и «дочка» авиакомпании «Аврора», пока из страны не вывезут всех россиян. Кроме того, с 28 февраля вводится запрет на выдачу виз гражданам Ирана.

По последним данным властей Китая, в стране зафиксировано 78,4 тыс. подтвержденных случаев. Число инфицированных во всех странах достигло 82,1 тыс. человек. По оценкам ВОЗ, всего заражено 81,1 тыс. человек, более 2,8 тыс. умерло.

Теги: Минтранс, поезд, Ницца, Франция
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