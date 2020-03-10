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Роскомнадзор заявил об удалении Facebook и «ВКонтакте» фейков о вирусе

Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press

По требованию Генпрокуратуры социальные сети Facebook и «ВКонтакте» удалили недостоверную информацию о распространении коронавируса в России. Об этом РБК сообщил представитель Роскомнадзора.

Ранее Генпрокуратура России обнаружила в этих социальных сетях ложные сообщения о нескольких десятках тысяч заболевших и быстром распространении инфекции в стране и обратилась в Роскомнадзор с требованием начать их блокировку. В ряде материалов была недостоверная информация, которая создавала «угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности», а также могла привести к помехам в работе объектов розничной торговли, пришли к выводу в Генпрокуратуре.

Как уточнили в специализирующейся на расследовании киберпреступлений Group-IBС, речь идет о голосовом сообщении, массово распространявшимся ботами через «ВКонтакте» и групповые чаты WhatsApp. В нем утверждалось о якобы уже 20 тыс. заболевших россиян. В соцсетях было обнаружено более 12 тыс. репостов с этой информацией. Целью подобных вбросов может быть усиление панических настроений в Москве, считают эксперты.

По данным на 10 марта, в мире случаи заболевания Covid-19 были обнаружены на территории 104 стран за пределами Китая.

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в России 9 марта сообщил о трех новых случаях заражения коронавирусом. Всего в стране было зарегистрировано 20 случаев заболевания.

Теги: коронавирус, соцсети, Роскомнадзор
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