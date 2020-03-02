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Эксперты обнаружили вброс в интернет фейков о коронавирусе в Москве

Информация о массовом заражении москвичей распространяется через ботов во «ВКонтакте» и вбросы в группах в мессенджерах, сообщили в Group-IB. Компания считает, что целью злоумышленников может быть «усиление панических настроений»

В интернете стали появляться фейковые сообщения о том, что власти якобы скрывают данные о массовом заражении москвичей коронавирусом COVID-19. Об этом говорится в сообщении компании Group-IB, которая специализируется на разработке продуктов для кибербезопасности.

Как уточнили РБК в компании, голосовое сообщение о том, что в столице вирусом заразились 20 тыс. человек, появилось в мессенджере WhatsApp и соцсети «ВКонтакте». «Этот вброс искусственно разгоняется ботами, к нему добавляется органический охват, благодаря пересылкам», — рассказали там.

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По словам гендиректора Group-IB Ильи Сачкова, эта информация распространяется в основном через ботов «ВКонтакте» и вбросы через группы в мессенджерах. Атака направлена «на самую восприимчивую аудиторию» — группы в мессенджерах при детских садах, школах, форумы мам и так далее. Как сообщил РБК представитель компании, по состоянию на 18:30 мск специалисты выявили порядка 12 тыс. репостов, транслирующих эту новость.

Компания ищет исполнителей и заказчиков информационной атаки, сообщил Сачков. В Group-IB считают, что ее целью может быть «усиление панических настроений» в столице. Специалисты попросили граждан критично относиться к информации из непроверенных источников и соблюдать рекомендации Минздрава и ВОЗ по профилактике заражения инфекцией.

У вернувшегося из Италии россиянина нашли коронавирус
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В начале февраля Черемушкинский суд Москвы арестовал участника розыгрыша на тему коронавируса в московском метро. Группа молодых людей устроила его на фиолетовой ветке: один из них упал на пол состава и изобразил «приступ», тогда как другие кричали, что у него «опасная вирусная инфекция». Видео розыгрыша затем распространили в соцсетях. Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве в общественном транспорте (п. «в» ч. 1 ст. 213 УК).

Вспышка коронавируса нового типа произошла в декабре 2019 года в китайском городе Ухань. Затем случаи заражения стали выявлять в других странах. 2 марта инфекцию нашли у россиянина, который вернулся из Италии; мужчину поместили в инфекционную больницу. В штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом сообщили, что болезнь у него протекает в легкой форме. Родственников и друзей заразившегося, а также 13 пассажиров самолета, которые прилетели вместе с ним в Москву, госпитализировали с легкими симптомами ОРВИ.

Авторы: Наталия Анисимова, Анастасия Скрынникова
Теги: Group-IB, коронавирус, Москва
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