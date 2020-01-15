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Суд взыскал с Навального и других оппозиционеров более 2 млн руб.

Оппозиция проиграла очередной иск, связанный с возмещением ущерба за летние акции протеста в Москве. Суд удовлетворил требования прокурора о взыскании 2,3 млн руб. из-за работы Росгвардии
Алексей Навальный (Фото: Сергей Ильницкий / ТАСС)

Черемушкинский районный суд Москвы удовлетворил иск прокурора столицы и взыскал 2,3 млн руб. с основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, ряда сотрудников фонда и соратников оппозиционера, а также незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Александра Соколова и муниципального депутата Красносельского района Ильи Яшина, сообщил РБК пресс-секретарь суда.

Помимо Навального, Яшина и Соколова ответчиками по данному иску выступают директор ФБК Иван Жданов, глава отдела расследований фонда Георгий Албуров, юрист фонда Любовь Соболь, ведущий одной из программ на YouTube-канале Навального Владимир Милов, а также координатор штаба Навального в Москве Олег Соколов.

Иск прокурора Москвы зарегистрировали в сентябре, в нем говорилось, что из-за призывов со стороны ответчиков к участию в несанкционированных акциях для обеспечения правопорядка были задействованы дополнительные силы Росгвардии, пишет «РИА Новости». При этом 1,1 млн руб. прокурор требовал взыскать отдельно с Соболь и Албурова, а 1,26 млн руб. — со всех ответчиков.

«Мы считаем это решение незаконным продолжением преследования лидеров оппозиции, которые звали людей на мирные публичные мероприятия», — заявил РБК Жданов.

Полиция увеличила сумму иска к Навальному и его сторонникам на ₽500 тыс.
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Летом в Москве прошла серия акций в поддержку кандидатов, которым отказали в регистрации на выборах в Мосгордуму. Часть мероприятий была согласована с властями, часть — нет. По официальным данным, на несанкционированной акции 27 июля задержали 1074 человека, правозащитники сообщали о 1373 задержанных, 3 августа — 600 и 1001 задержанный соответственно. После митингов появилось так называемое «московское дело» — несколько уголовных дел, в том числе о применении насилия к сотрудникам правоохранительных органов и о массовых беспорядках.

Впоследствии к Навальному, другим сотрудникам ФБК и оппозиционерам подали иски «Мосгортранс» (выиграл иск на 10 млн руб.), Московский метрополитен (отсудил 55 тыс. руб.), каршеринговая компания «Флай авто» (суд вернул иск), ресторан «Армения» (отсудил почти 250 тыс. руб.), ГБУ «Автомобильные дороги» (взыскало более 3 млн руб.), лапшичная «Тянем-потянем», а также московский главк МВД.

Авторы: Константин Нагаев, Маргарита Алехина, Алена Прохоренко
Теги: Навальный, суд
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