Суд взыскал с Навального и других оппозиционеров более 2 млн руб.

Оппозиция проиграла очередной иск, связанный с возмещением ущерба за летние акции протеста в Москве. Суд удовлетворил требования прокурора о взыскании 2,3 млн руб. из-за работы Росгвардии

Алексей Навальный (Фото: Сергей Ильницкий / ТАСС)

Черемушкинский районный суд Москвы удовлетворил иск прокурора столицы и взыскал 2,3 млн руб. с основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, ряда сотрудников фонда и соратников оппозиционера, а также незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Александра Соколова и муниципального депутата Красносельского района Ильи Яшина, сообщил РБК пресс-секретарь суда.

Помимо Навального, Яшина и Соколова ответчиками по данному иску выступают директор ФБК Иван Жданов, глава отдела расследований фонда Георгий Албуров, юрист фонда Любовь Соболь, ведущий одной из программ на YouTube-канале Навального Владимир Милов, а также координатор штаба Навального в Москве Олег Соколов.

Иск прокурора Москвы зарегистрировали в сентябре, в нем говорилось, что из-за призывов со стороны ответчиков к участию в несанкционированных акциях для обеспечения правопорядка были задействованы дополнительные силы Росгвардии, пишет «РИА Новости». При этом 1,1 млн руб. прокурор требовал взыскать отдельно с Соболь и Албурова, а 1,26 млн руб. — со всех ответчиков.

«Мы считаем это решение незаконным продолжением преследования лидеров оппозиции, которые звали людей на мирные публичные мероприятия», — заявил РБК Жданов.