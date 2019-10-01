Столичное управление МВД подало в суд на Навального и его сторонников

Ранее иски к оппозиционерам подавали различные столичные компании, заявлявшие об убытках из-за несанкционированных акций

Алексей Навальный (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Главное управление МВД по Москве 30 сентября подало два иска в Симоновский районный суд Москвы. Ответчиками по одному из них являются Алексей Навальный, Любовь Соболь, Александр Соловьев, Олег Степанов и Илья Яшин, а по другому — Георгий Албуров и Любовь Соболь.

В картотеке суда не указывается, с чем конкретно связана подача исков. В Симоновском суде РБК заявили, что детали исковых заявлений не сообщают.

РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Москве.

Директор ФБК Иван Жданов заявил РБК, что узнал о поданных исках из СМИ. «Суть иска не знаю, наверное, сегодня пойдем, попытаемся ознакомиться, хотя он еще не принят», — сказал он.

В разговоре с корреспондентом РБК сотрудник ФБК Георгий Албуров также рассказал, что узнал информацию об исках из СМИ. «Для меня это уже десятый иск после начала протестов. В чем заключается его суть, я пока не знаю, потому что у нас нет никаких материалов. Ни мне, ни моему юристу никакие бумаги не поступали. Я ожидаю, что это будет какой-то очередной многомиллионный иск с требованием компенсировать «грязные вещи» полицейских. Когда они паковали людей пачками во время очередного митинга», — отметил он.

Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь заявила РБК, что узнала о подаче исков из социальных сетей. По словам Соболь, иски являются инструментов политического давления со стороны мэрии на нее как независимого кандидата в Мосгордуму. «В настоящее время я понимаю, что поданы исковые заявления, какие-то претензии со стороны полиции. Ответчикам лично не были направлены эти иски, поэтому их сути я не знаю. В любом случае я связываю это с московскими протестами. Ко мне подают уже не первый, и даже не десятый иск. Сейчас поданы два иска, где я фигурирую как ответчик. Связываю это, естественно, со своей оппозиционной деятельностью за права москвичей», — пояснила она.

«Мне известно о том, что московская полиция подала иск против нас, но мне неизвестна его суть, потому что дело было зарегистрировано буквально час назад. То есть оно только поступило в канцелярию и только было зарегистрировано», — заявил РБК Александр Соловьев. Он отметил, что затрудняется предположить, в чем именно заключается суть претензии со стороны полиции. «Если честно ни малейшего, что там полиции может не понравиться», — добавил он.

«Пока никакой информации нет», — заявил РБК политик Илья Яшин.

Первым на иски обратило внимание издание «МБХ Медиа».

Ранее от Албурова и Соболь потребовали компенсаций «Мосгортранс», Московский метрополитен и ГБУ «Автомобильные дороги», оценившие ущерб от несанкционированной акции 3 августа в 4 млн руб.

Также были поданы несколько исков в связи с несанкционированной акцией 28 июля. В числе истцов к оппозиционерам фигурировали служба такси «М.Такси», а также ООО «Анкор», которому принадлежит ресторан «Армения» в центре столицы.

Крупнейший иск подала компания «Флай Авто», руководитель которой Дмитрий Леухин потребовал от Фонда борьбы с коррупцией 1 млрд руб. По его словам, из-за акций протеста в центре Москвы его фирма не успела предоставить в аренду автомобили, что могло негативно сказаться на ее репутации.

10 сентября был удовлетворен иск «Мосгортранса» на сумму 1,21 млн руб., ответчиками по которому были Соболь, Яшин, Милов и Навальный.