Суд вернул прокатчику автомобилей иск к ФБК на 1 млрд руб.

Компания по прокату автомобилей требовала от ФБК 1 млрд руб. за отмену заказов и повреждение машин в дни митингов в Москве. Арбитраж заметил, что к заявлению не приложили квитанцию об оплате госпошлины, и вернул иск

Фото: Артур Новосильцев / ТАСС

Арбитражный суд Москвы вернул компании-прокатчику автомобилей «Флай Авто» ее иск с требованием взыскать с основанного оппозиционером Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией 1 млрд руб. Об этом говорится в определении суда, с которым ознакомился РБК.

Такое решение приняли в связи с тем, что исковое заявление подали с нарушением требований, установленных Арбитражным процессуальным кодексом.

В частности, к заявлению не приложили документ, подтверждающий, что истец оплатил государственную пошлину. «Квитанция об оплате числится в приложении к исковому заявлению, фактически отсутствует», — сказано в определении.

К заявлению не приложили и расчет взыскиваемой или оспариваемой суммы, а также документы, подтверждающие обстоятельства, на которых основаны требования истца.

Арбитраж предложил «Флай Авто» предоставить: