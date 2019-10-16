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Суд вернул прокатчику автомобилей иск к ФБК на 1 млрд руб.
Компания по прокату автомобилей требовала от ФБК 1 млрд руб. за отмену заказов и повреждение машин в дни митингов в Москве. Арбитраж заметил, что к заявлению не приложили квитанцию об оплате госпошлины, и вернул иск
Фото: Артур Новосильцев / ТАСС

Арбитражный суд Москвы вернул компании-прокатчику автомобилей «Флай Авто» ее иск с требованием взыскать с основанного оппозиционером Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией 1 млрд руб. Об этом говорится в определении суда, с которым ознакомился РБК.

Такое решение приняли в связи с тем, что исковое заявление подали с нарушением требований, установленных Арбитражным процессуальным кодексом.

В частности, к заявлению не приложили документ, подтверждающий, что истец оплатил государственную пошлину. «Квитанция об оплате числится в приложении к исковому заявлению, фактически отсутствует», — сказано в определении.

К заявлению не приложили и расчет взыскиваемой или оспариваемой суммы, а также документы, подтверждающие обстоятельства, на которых основаны требования истца.

Арбитраж предложил «Флай Авто» предоставить:

  • доказательства наличия в парке компании 60 автомобилей
  • доказательства наличия заказов клиентов и их последующую отмену
  • первичные документы, подтверждающие расходы ГСМ (горюче-смазочные материалы) на сумму 17,3 млн руб.
  • расчет суммы повреждений автомобилей, отдельно по каждой машине.

Суд отметил, что возврат заявления не препятствует повторному обращению в арбитраж с теми же требованиями.

Бизнес
Прокатчик автомобилей объяснил иск к ФБК Навального на ₽1 млрд

Об иске «Флай Авто» к ФБК стало известно в начале сентября. Свои претензии компания объяснила убытками из-за «массовых беспорядков <…>, которые прошли в Москве 27 июля, 3 августа и 10 августа». В эти дни в столице проходили акции протеста в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. «РИА Новости» со ссылкой на текст заявления писало, что упущенную выгоду от отменных заказов компания оценила в 410,7 млн руб., штрафы со стороны клиентов за непредоставление автомобилей в 185,3 млн руб., расходы на ГСМ в связи с изменением маршрутов в 17 млн руб., повреждение машин 10 августа в 187 млн руб., а ущерб деловой репутации в 200 млн руб.

Третьим лицом в иске был указан телеканал «Дождь». Гендиректор «Флай Авто» Дмитрий Леухин говорил РБК, что заявление в отношении ФБК было подано, поскольку «они были организаторами», а телеканал в нем указан, так как оказывал фонду информационную поддержку.

Автор: Константин Нагаев
Теги: ФБК, Арбитраж
Материалы по теме
Прокатчик автомобилей объяснил иск к ФБК Навального на ₽1 млрд
Бизнес
Прокатчик автомобилей подал иск к ФБК Навального на 1 млрд руб.
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