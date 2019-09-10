«Мосгортранс» выиграл иск к организаторам акции 27 июля

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
USD Бирж. 65,28 -0,27 EUR Бирж. 72,06 -0,34 Brent 63,40 +1,04% USD Нал. 65,86 64,74 EUR Нал. 72,89 71,60 USD ЦБ 65,44 -0,13 EUR ЦБ 72,30 -0,03 EUR/USD 1,1047 +0,0001 BTC/USD Бирж. 10 227,00 -91,00 IMOEX 2 787,52 +0,03% RTSI 1 343,95 +0,28% DJIA 26 851,86 +0,06% Nasdaq 8 073,90 -0,17%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Газпром ₽275 (+18,03%) прогноз КИТ Финанс к 02.09.20 Купить
EQT $4,5 (-62,62%) прогноз Morgan Stanley к 27.07.20 Купить
Евро/Доллар $1,07 (-3,14%) прогноз ING к 10.09.20 Купить
Ferrari $185 (+21,71%) прогноз Credit Suisse к 19.06.20 Купить
BRENT $66,6 (+6,14%) прогноз Sova capital к 31.12.19
Газпром ₽275 (+18,03%) прогноз КИТ Финанс к 02.09.20 Купить
EQT $4,5 (-62,62%) прогноз Morgan Stanley к 27.07.20 Купить
Евро/Доллар $1,07 (-3,14%) прогноз ING к 10.09.20 Купить
Ferrari $185 (+21,71%) прогноз Credit Suisse к 19.06.20 Купить
BRENT $66,6 (+6,14%) прогноз Sova capital к 31.12.19
Лента новостей
Курс доллара на 11 сентября
USD ЦБ: 65,44 (-0,13) Quote, 12:12
Курс евро на 11 сентября
EUR ЦБ: 72,3 (-0,03) Quote, 12:12
В Нижегородской области загорелся склад площадью 5 тыс. кв. м Общество, 20:02 Суд отправил на пересмотр иск РГС на ₽828 млн после жалобы Авена Путину Финансы, 20:02 Глава «Газпрома» вошел в попечительский совет «Иннопрактики» Бизнес, 19:52 Исторический финал. Чем запомнилось выступление Медведева на US Open Спорт, 19:41 Близкие Элины Быстрицкой попросили СК проверить обстоятельства ее смерти Общество, 19:39 Бывший футболист «Зенита» Марк Гек умер в возрасте 87 лет Спорт, 19:34 СМИ узнали о санкциях против Франции за не тот гимн в матче с Албанией Спорт, 19:30 Суд заочно арестовал братьев Ананьевых Общество, 19:28 Росгвардия предложила запретить прессе раскрывать сведения о ее бойцах Общество, 19:26 «Мосгортранс» выиграл иск к организаторам акции 27 июля Общество, 19:23 Презентация Apple нового iPhone и других продуктов. Онлайн-трансляция Стиль, 19:19 Умер классик фотографии Роберт Франк Общество, 19:13 Советник Трампа по нацбезопасности Болтон подал в отставку Политика, 19:10 В Крыму предложили Сенцову вернуться на полуостров в автозаке Политика, 18:59
Выборы в Мосгордуму ,  
0 
«Мосгортранс» выиграл иск к организаторам акции 27 июля
Среди ответчиков — незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму и оппозиционер Алексей Навальный. Аналогичные иски в отношении организаторов на сумму более 10 млн руб. в том числе подавали московское метро и ресторан «Армения»
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Коптевский районный суд Москвы удовлетворил иск «Мосгортранса» к организаторам несогласованной акции 27 июля в Москве. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

«Солидарно взыскали [штраф] в пользу ГУП «Мосгортранс», — заявили там и уточнили, что речь идет об 1,21 млн руб.

Политика
С организаторов несогласованных акций в Москве потребовали ₽13 млн

Ответчиками по иску в том числе были незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму Любовь Соболь, Илья Яшин и Владимир Милов, оппозиционер Алексей Навальный, а также сотрудник Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Георгий Албуров (из числа ответчиков его в итоге исключили).

Как следует из текста иска, с которым ознакомились «Ведомости», «Мосгортранс» потребовал 1,2 млн руб. в качестве компенсации убытков из-за задержки движения маршрутного транспорта. Она якобы произошла «по причине перекрытия проезжей части участниками несанкционированных акций в разных частях города». При этом в тексте не говорится, почему именно указанные как ответчики люди должны отвечать за задержку.

Общество
Служба такси подала три иска к организаторам митингов в Москве

Соболь в беседе с РБК назвала решение суда «политически мотивированным». По ее мнению, таким образом мэрия Москвы «мстит» за протестные акции. «Апелляцию мы подадим в самое ближайшее время, когда будет получен текст решения», — заключила она.

Адвокат Яшина Вадим Прохоров также заявил РБК, что иск был подан «по инициативе московских властей». Он, в частности, отметил, что на первом судебном заседании к материалам дела «было привлечено 446 страниц» новых документов, с которыми защита не успела поработать.

В отношении организаторов митинга 27 июля, на котором протестующие среди прочего на несколько минут перекрыли Садовое кольцо, помимо «Мосгортранса» подали иски еще несколько организаций — служба такси «М.Такси», ГБУ «Автомобильные дороги» и ООО «Анкор» (ресторан «Армения») на общую сумму более 13 млн руб.

Автор: Артём Губенко
Теги: Мосгортранс, новости РБК, оппозиция, иск
Материалы по теме
Адвокат сообщил о деталях иска московского метро к организаторам митинга
Общество
Прокурор Москвы подал иск к Навальному, Соболь и другим оппозиционерам
Политика
Суд принял иск метрополитена к организаторам акций в Москве
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter