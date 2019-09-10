«Мосгортранс» выиграл иск к организаторам акции 27 июля

Среди ответчиков — незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму и оппозиционер Алексей Навальный. Аналогичные иски в отношении организаторов на сумму более 10 млн руб. в том числе подавали московское метро и ресторан «Армения»

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Коптевский районный суд Москвы удовлетворил иск «Мосгортранса» к организаторам несогласованной акции 27 июля в Москве. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

«Солидарно взыскали [штраф] в пользу ГУП «Мосгортранс», — заявили там и уточнили, что речь идет об 1,21 млн руб.

Ответчиками по иску в том числе были незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму Любовь Соболь, Илья Яшин и Владимир Милов, оппозиционер Алексей Навальный, а также сотрудник Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Георгий Албуров (из числа ответчиков его в итоге исключили).

Как следует из текста иска, с которым ознакомились «Ведомости», «Мосгортранс» потребовал 1,2 млн руб. в качестве компенсации убытков из-за задержки движения маршрутного транспорта. Она якобы произошла «по причине перекрытия проезжей части участниками несанкционированных акций в разных частях города». При этом в тексте не говорится, почему именно указанные как ответчики люди должны отвечать за задержку.