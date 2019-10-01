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ГБУ «Автомобильные дороги» в суде взыскали более ₽3 млн с оппозиционеров

Коптевский районный суд Москвы частично удовлетворил иск ГБУ «Автомобильные дороги» к оппозиционерам и постановил возместить более 3,4 млн руб. убытков из-за несогласованной акции 27 июля. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

Суд удовлетворил иски к основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному, координатору его московского штаба Олегу Степанову, юристу ФБК Любови Соболь, директору организации Ивану Жданову, а также оппозиционерам Илье Яшину и Александру Соловьеву. Они также должны выплатить госпошлину в размере 25 тыс. руб.

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Однако суд отказал в удовлетворении исковые требования к главе отдела расследований ФБК Георгию Албурову. «Со всех, кроме Албурова, эти денежные средства взысканы солидарно», — сказал представитель суда.

После нескольких несогласованных акций в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму на организаторов акций подали иски на общую сумму 13 млн руб. ГБУ «Автомобильные дороги» потребовал возместить более 11 млн руб. из-за обеспечения общественного порядка.

«Мосгортранс» запросил 1,218 млн руб. из-за простоя транспорта, вызванного перекрытием проезжей части участниками митинга. В начале сентября Коптевский суд удовлетворил иск «Мосгортранса».

Третий иск на сумму 551 тыс. руб. поступил от ООО «Анкор», так как из-за акции пришлось временно приостановить работу заведения общественного питания.

Теги: автомобильные дороги, суд, Москва, иск
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