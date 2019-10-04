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Московское метро отсудило ₽55 тыс. у организаторов акции 27 июля
Ответчиками по иску стали девять оппозиционеров, в том числе Алексей Навальный, Илья Яшин и Любовь Соболь. Помимо метрополитена иски к ним подавали другие организации, например, «Мосгортранс»

Коптевский суд Москвы удовлетворил иск Московского метрополитена к Алексею Навальному и другим организаторам несогласованной протестной акции 27 июля на сумму порядка 55 тыс. руб. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

«С последних взыскано солидарно 54 747 руб. 87 коп. в пользу «ГУП » Московский метрополитен», а также расходы по оплате государственной пошлины в размере 1810 руб.», — огласила решение судья.

Ответчиками по иску, помимо Навального, выступали муниципальный депутат Илья Яшин, незарегистрированный на выборы в Мосгордуму кандидат от «Яблока» Юлия Галямина, незарегистрированный кандидат и председатель московского отделения «Партии перемен» Александр Соловьев, юристы Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь и Илья Жданов, оппозиционер Владимир Милов, глава отдела расследований ФБК Георгий Албуров и координатор московского штаба Навального Олег Степанов. 

Галямина в разговоре с РБК отметила, что вместе с другими ответчиками будет подавать жалобу на решение суда. «Сумма штрафа смешная — она меньше, чем та сумма, которую заработал метрополитен на протестующих, добиравшихся на акцию на метро», — заявила она. 

Материал дополняется.

Авторы: Анна Трунина, Роман Кирьянов
Теги: московское метро, акция протеста
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