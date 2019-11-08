К организаторам несанкционированной акции 27 июля подали новый иск

Лапшичная «Тянем-Потянем» подала иск на 100 тыс. руб. к организаторам акции 27 июля. Об этом РБК сообщили в Симоновском суде Москвы.

Ответчиками по иску являются юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь и глава отдела расследований ФБК Георгий Албуров.

По информации пресс-службы суда, иск был подан не сегодня, но находился без движения из-за допущенных заявителем ошибок. Недостатки были устранены, и иск был принят в производство, на 25 ноября назначена беседа», — пояснили в суде.

Соболь заявила РБК, что не знакома с сутью претензий. «Я узнала об этом иске от журналистов и немного даже запуталась по количеству исков», — заявила РБК юрист ФБК.

По мнению Соболь, иски являются финансовым давлением на нее.