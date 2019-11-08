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К организаторам несанкционированной акции 27 июля подали новый иск

Лапшичная «Тянем-Потянем» подала иск на 100 тыс. руб. к организаторам акции 27 июля. Об этом РБК сообщили в Симоновском суде Москвы.

Ответчиками по иску являются юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь и глава отдела расследований ФБК Георгий Албуров.

По информации пресс-службы суда, иск был подан не сегодня, но находился без движения из-за допущенных заявителем ошибок. Недостатки были устранены, и иск был принят в производство, на 25 ноября назначена беседа», — пояснили в суде.

Соболь заявила РБК, что не знакома с сутью претензий. «Я узнала об этом иске от журналистов и немного даже запуталась по количеству исков», — заявила РБК юрист ФБК.

По мнению Соболь, иски являются финансовым давлением на нее.

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МВД передало чистые листы как доказательство по делу об ущербе от акций

Летом 2019 года в Москве прошли акции протеста, поводом для них стал отказ в регистрации оппозиционных кандидатов из-за большого процента брака в подписях.

По итогам несанкционированных акций 27 июля и 3 августа несколько компаний подали иски к организаторам акций о компенсации ущерба.

Каршеринговая компания «Флай авто» подала иск к ФБК на 1 млрд руб. 16 октября Арбитражный суд Москвы вернул иск компании-прокатчику из-за нарушений.

«Мосгортранс» сумел отсудить у Навального и его соратников 1,21 млн руб. ГБУ «Автомобильные дороги» выиграло суд на 3,4 млн руб. Ресторану «Армения» удовлетворили иск на 241 тыс. руб. Московское метро отсудило 55 тыс. руб.

30 сентября на организаторов протестов подало в суд сразу два иска столичное МВД. По одному из них ответчиками выступают Алексей Навальный, Любовь Соболь, Александр Соловьев, Олег Степанов и Илья Яшин, по второму — Георгий Албуров и Любовь Соболь. Сумма претензий — 10,2 млн руб.

Теги: протест, иск, Любовь Соболь, Георгий Албуров, новости РБК
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