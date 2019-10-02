Ресторан «Армения» отсудил почти 250 тыс. руб. у оппозиционеров

Истец закрыл заведение в день проведения несогласованной акции в центре столицы и требовал возместить ущерб. Ранее суды удовлетворили аналогичные иски ГБУ «Автомобильные дороги» и «Мосгортранса» к организаторам акций

Фото: Яна Королёва / Фотобанк Лори

Ресторан «Армения» отсудил у оппозиционеров 241 тыс. 520 руб. Об этом сообщила РБК адвокат одного из ответчиков по иску Владимира Милова Валентина Фролова. Эту информацию РБК подтвердили в Тушинском суде Москвы.

ООО «Анкор» (ресторан «Армения») подало иск к организаторам несогласованной акции 27 июля в центре столицы из-за того, что заведение в этот день пришлось закрыть. Истец оценил убытки в 551 тыс. руб. Суд эти требования удовлетворил частично. Ответчиками помимо Милова были указаны основатель ФБК Алексей Навальный, сотрудник фонда Георгий Албуров, незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму Илья Яшин и Любовь Соболь.

«Протестующие ничего не громили, и часть этих протестующих пришла в ресторан «Армения» и оставила там свои деньги. Ресторан еще и заработал на деньгах протестующих. Но они решили идти по такому мелочному сценарию. Ввязываться в подобные иски — это позорище и цинизм», — сказал в разговоре с РБК оппозиционер Александр Соловьев.

Илья Яшин заявил РБК, что решение суда будет обжаловано.

«Если сложить все суммы исков [решения по которым уже вступили в силу], то сумма превышает 5 млн руб. Нам придется как-то обращаться к обществу и собирать средства, потому что миллионеров среди нас нет. Вопрос стоит в том, чтобы нас просто разорить. Пока решение [по иску ресторана «Армения»] не вступило в силу. Наши юристу будут пытаться отбить эти претензии или снизить сумму», — отметил Яшин.