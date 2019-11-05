Полиция увеличила сумму иска к Навальному и его сторонникам на ₽500 тыс.

Полиция увеличила сумму иска к Навальному и его сторонникам на ₽500 тыс.

Полиция Москвы уточнила сумму иска, который предъявлен оппозиционному политику Алексею Навальному и его сторонникам в связи с несанкционированными акциями протеста в Москва. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента в зале суда.

Сумма требований по иску к Алексею Навальному, Александру Соловьеву, Илье Яшину, Любови Соболь, Олегу Степанову, Владимиру Милову и Ивану Жданову теперь составляет 4,23 млн руб. (изначально — 4,012 млн руб.). По еще одному иску, где ответчиками выступают оппозиционеры Георгий Албуров и Любовь Соболь, сумма требований увеличилась с 5,7 млн руб. до 6 млн руб.

Иски столичного управления МВД связаны с требованиями возместить стоимость привлечения сил и средств для обеспечения общественного порядка во время несанкционированных митингов в Москве этим летом.

Помимо полиции, к оппозиционерам подавал иски ряд компаний и структур. Так, 10 сентября был удовлетворен иск «Мосгортранса» на сумму 1,21 млн руб. из-за акции 27 июля, ответчиками по которому были Соболь, Яшин, Милов и Навальный. Иск подавал и метрополитен Москвы, в начале октября он через суд добился возмещения ущерба на сумму 55 тыс. руб.

Несогласованная акция 27 июля стала самой крупной по числу задержаний в череде протестных митингов в столице. По ее итогам полиция, по официальным данным, задержала более 1 тыс. человек. Поводом для акции стал отказ Мосгоризбиркома регистрировать на осенние выборы в Мосгордуму оппозиционных кандидатов из-за большого процента брака в подписях.