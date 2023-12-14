Путин призвал не повторить опыт антиалкогольных запретов с абортами

В Госдуме ранее сообщили, что инициативы об ограничении проведения абортов обсуждаются. Вместе с этим в ряде регионов частные клиники частично или полностью уже отказались от проведения абортов. Путин призвал действовать аккуратно

Владимир Путин (Фото: Александр Казаков / Sputnik / Reuters)

Президент Владимир Путин в ходе прямой линии ответил на вопрос о возможном ограничении абортов в России. Он призвал помнить о негативном опыте подобных запретов в стране.

Глава государства напомнил о ситуации с антиалкогольными запретами в ходе перестройки, которые привели к росту употребления суррогатного алкоголя. «Это привело к увеличению жертв отравлений этими суррогатами. И в этой области тоже нужно действовать очень аккуратно», — подчеркнул он.

Позицию церкви по вопросам абортов он назвал понятной, однако призвал помнить и о других аспектах.

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«Права и свободы женщин у нас должны соблюдаться. Решение этой проблемы лежит в двух областях. Первое — обращение к нашим традиционным ценностям, одной из которых является наша семья; воспитание в том смысле, что ребенок — это дар божий. И конечно, сфера материального благосостояния», — сказал Путин.

Он призвал заняться вопросом женских консультаций, «привести в порядок» родильные отделения и «дальше думать, как работать по поддержке семей с детьми».

С инициативой принять федеральный закон о запрете склонения женщин к аборту в середине ноября выступил патриарх Кирилл. По его словам, это необходимо в том числе из-за демографического кризиса в стране. Инициативу предстоятеля РПЦ поддержала член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди. «Очевидно, что умышленные действия, направленные на принуждение беременной женщины к искусственному прерыванию беременности путем уговоров, предложений, подкупа, обмана, выдвижения иных требований, должны повлечь наказание», — говорила она.

Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова заявляла, что инициативы об ограничении проведения абортов обсуждаются и на федеральном уровне. Введение уголовной ответственности за это не поддержали почти 70% врачей, следовало из результатов опроса, проведенного порталом «Медвестник» и аналитической компанией RNC Pharma.

Помимо этого, с конца лета ряд российских регионов приняли законы, запрещающие пропаганду абортов. Также в некоторых российских регионах частные клиники частично или полностью уже отказались от проведения абортов — например, в Нижегородской области, Крыму, Татарстане и Курской области. 13 декабря в Госдуму внесли законопроект, которым предлагается запретить делать аборты в частных клиниках на всей территории страны.

Опрошенные РБК эксперты предупреждали, что ограничение на проведение абортов не приведет к росту рождаемости. Так, научный сотрудник Института экономической политики им. Гайдара Игорь Ефремов среди последствий такого решения назвал рост опасных для жизни и здоровья женщин практик провоцирования выкидышей и нелегальных искусственных абортов.