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Прямая линия Путина ,  
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Путин призвал не повторить опыт антиалкогольных запретов с абортами

Путин: в вопросе абортов нужно действовать аккуратно
Сюжет
Прямая линия Путина
Сюжет
Пресс-конференция Путина
В Госдуме ранее сообщили, что инициативы об ограничении проведения абортов обсуждаются. Вместе с этим в ряде регионов частные клиники частично или полностью уже отказались от проведения абортов. Путин призвал действовать аккуратно
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Александр Казаков / Sputnik / Reuters)

Президент Владимир Путин в ходе прямой линии ответил на вопрос о возможном ограничении абортов в России. Он призвал помнить о негативном опыте подобных запретов в стране.

Глава государства напомнил о ситуации с антиалкогольными запретами в ходе перестройки, которые привели к росту употребления суррогатного алкоголя. «Это привело к увеличению жертв отравлений этими суррогатами. И в этой области тоже нужно действовать очень аккуратно», — подчеркнул он.

Позицию церкви по вопросам абортов он назвал понятной, однако призвал помнить и о других аспектах.

Путин призвал не повторить опыт антиалкогольных запретов с абортами
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«Права и свободы женщин у нас должны соблюдаться. Решение этой проблемы лежит в двух областях. Первое — обращение к нашим традиционным ценностям, одной из которых является наша семья; воспитание в том смысле, что ребенок — это дар божий. И конечно, сфера материального благосостояния», — сказал Путин.

Он призвал заняться вопросом женских консультаций, «привести в порядок» родильные отделения и «дальше думать, как работать по поддержке семей с детьми».

В Госдуму внесли законопроект о запрете абортов в частных клиниках
Политика
Фото:Александр Рюмин / ТАСС

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С инициативой принять федеральный закон о запрете склонения женщин к аборту в середине ноября выступил патриарх Кирилл. По его словам, это необходимо в том числе из-за демографического кризиса в стране. Инициативу предстоятеля РПЦ поддержала член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди. «Очевидно, что умышленные действия, направленные на принуждение беременной женщины к искусственному прерыванию беременности путем уговоров, предложений, подкупа, обмана, выдвижения иных требований, должны повлечь наказание», — говорила она.

Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова заявляла, что инициативы об ограничении проведения абортов обсуждаются и на федеральном уровне. Введение уголовной ответственности за это не поддержали почти 70% врачей, следовало из результатов опроса, проведенного порталом «Медвестник» и аналитической компанией RNC Pharma.

Помимо этого, с конца лета ряд российских регионов приняли законы, запрещающие пропаганду абортов. Также в некоторых российских регионах частные клиники частично или полностью уже отказались от проведения абортов — например, в Нижегородской области, Крыму, Татарстане и Курской области. 13 декабря в Госдуму внесли законопроект, которым предлагается запретить делать аборты в частных клиниках на всей территории страны.

Опрошенные РБК эксперты предупреждали, что ограничение на проведение абортов не приведет к росту рождаемости. Так, научный сотрудник Института экономической политики им. Гайдара Игорь Ефремов среди последствий такого решения назвал рост опасных для жизни и здоровья женщин практик провоцирования выкидышей и нелегальных искусственных абортов.

По данным Росстата, количество абортов в России снижается с начала 1990-х в среднем на 6% в год. В 2020 году ведомство зафиксировало 553 тыс. абортов (на каждые 100 родов приходилось 38,8 случая искусственного прерывания беременности). По итогам 2022 года это число сократилось уже до 506 тыс. При этом на частные клиники приходится пятая часть от всех проведенных в стране абортов.

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Владимир Путин

политик, президент России

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