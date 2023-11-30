В Госдуме не исключили ограничения абортов на федеральном уровне
Инициативы по ограничению абортов прорабатываются на федеральном уровне, семейные ценности должны быть приоритетом российской политики. Об этом заявила зампредседателя Госдумы и бывшая уполномоченная по правам ребенка Анна Кузнецова («Единая Россия»).
«Со своей стороны, прорабатываем соответствующие инициативы в защиту наших семей, в защиту наших детей. И безусловно, те темы, которые сегодня активно разрабатываются в регионах, должны стать предметом и федеральных решений, прорабатываются на федеральном уровне», — сказала Кузнецова на втором глобальном форуме межпарламентского сотрудничества в Ташкенте (цитата по «РИА Новости»).
По ее словам, так как следующий год был объявлен президентом Годом семьи, «семейные ценности, защита наших детей, защита наших семей станет приоритетом».
С инициативой принять федеральный закон о запрете склонения женщин к аборту в середине ноября выступил патриарх Кирилл. По его словам, это необходимо в том числе из-за демографического кризиса в стране. Инициативу предстоятеля РПЦ поддержала член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди.
Ранее в этот день член комитета Госдумы по охране здоровья Вероника Власова («Единая Россия») рассказала «Ведомостям», что комитет провел экспертный круглый стол, посвященный вопросам прерывания беременности. На нем в том числе представили и обсудили обобщенные предложения РПЦ по внесению изменений в законодательство.
Комитет по охране здоровья, по словам Власовой, сформулирует свою позицию по поводу этих предложений к концу ноября, после анализа комментариев участников заседания — депутатов, представителей Минздрава, общественных и религиозных организаций, врачей и организаторов здравоохранения. В предложения по изменению ст. 56 об искусственном прерывании беременности закона «Об основах охраны здоровья» включают как инициативу по исключению абортов из услуг частных клиник, так и новые, добавила она.
Среди других озвученных на круглом столе в Госдуме идей — проведение абортов не ранее семи суток с момента обращения женщины в медицинскую организацию (согласно действующей редакции ст. 56 закона «Об охране здоровья», не ранее 48 часов), административная или уголовная ответственность за склонение к искусственному прерыванию беременности.
В начале августа депутаты госсобрания Мордовии приняли закон, который запрещает пропаганду абортов на территории региона. Его авторы отмечали, что Концепция государственной семейной политики в России на период до 2025 года называет прерывание беременности одним из факторов, негативно влияющих на здоровье женщин, а также признает высокое число абортов одной из причин низкого уровня рождаемости. Впоследствии аналогичный закон был принят депутатами Тверской области.
В начале октября Минздрав ужесточил оборот препаратов для прерывания беременности — мизопростола и мифепристона. В ведомстве отмечали, что эта мера не снизит доступность средств экстренной контрацепции. Кроме того, с начала месяца частные клиники уже нескольких российских регионов, в том числе Крыма и Курской области, объявили об отказе проводить процедуры по прерыванию беременности.
30 ноября нижегородские депутаты единогласно поддержали предложение губернатора Глеба Никитина о внесении поправок в федеральное законодательство о запрете на проведение абортов в частных медицинских учреждениях. Проект поправок будет направлен в Госдуму. В случае его принятия право на проведение абортов останется только у государственных клиник.
РПЦ считает, что проводить аборты можно только при согласии мужа после доабортного психологического консультирования и УЗИ с демонстрацией сердцебиения. В Госдуме обещали рассмотреть изменение законодательства об абортах, в частности сократить допустимый срок прерывания беременности с 12 до восьми недель. При этом женщины, ставшие жертвами изнасилования, смогут сделать аборт при сроке беременности до 12 вместо 22 недель, как сейчас.
В то же время две трети (66,7%) врачей-специалистов выступили против уголовной ответственности за склонение женщин к абортам, свидетельствуют данные опроса, проведенного порталом «Медвестник» и аналитической компанией RNC Pharma. В исследовании принял участие 431 человек, респондентами стали медицинские работники 37 специальностей из 102 городов России.
Количество абортов в России снижается с начала 1990-х в среднем на 6% в год. В 2020 году Росстат зафиксировал 553 тыс. абортов (на каждые 100 родов приходилось 38,8 случая искусственного прерывания беременности). По итогам прошлого года их число сократилось уже до 506 тыс. При этом, по данным Росстата, на частные клиники приходится пятая часть от всех проведенных в стране абортов.
Из отчета статистического ведомства также следует, что за 2022 год число прерываний беременности в частном сегменте здравоохранения увеличилось на 2,8%, а в государственном — уменьшилось почти на 3,7%. При этом в прошлом году значительно выросли продажи препаратов для медикаментозного аборта и экстренной контрацепции, примерно на 60%.