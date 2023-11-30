В Госдуме не исключили ограничения абортов на федеральном уровне

С инициативой принять федеральный закон о запрете склонения женщин к аборту ранее выступил патриарх Кирилл. Тогда он указал на демографический кризис в стране. Кузнецова заявила, что вопрос прорабатывается на федеральном уровне

Фото: Николай Гынгазов / Russian Look / Global Look Press

Инициативы по ограничению абортов прорабатываются на федеральном уровне, семейные ценности должны быть приоритетом российской политики. Об этом заявила зампредседателя Госдумы и бывшая уполномоченная по правам ребенка Анна Кузнецова («Единая Россия»).

«Со своей стороны, прорабатываем соответствующие инициативы в защиту наших семей, в защиту наших детей. И безусловно, те темы, которые сегодня активно разрабатываются в регионах, должны стать предметом и федеральных решений, прорабатываются на федеральном уровне», — сказала Кузнецова на втором глобальном форуме межпарламентского сотрудничества в Ташкенте (цитата по «РИА Новости»).

По ее словам, так как следующий год был объявлен президентом Годом семьи, «семейные ценности, защита наших детей, защита наших семей станет приоритетом».

С инициативой принять федеральный закон о запрете склонения женщин к аборту в середине ноября выступил патриарх Кирилл. По его словам, это необходимо в том числе из-за демографического кризиса в стране. Инициативу предстоятеля РПЦ поддержала член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди.

Ранее в этот день член комитета Госдумы по охране здоровья Вероника Власова («Единая Россия») рассказала «Ведомостям», что комитет провел экспертный круглый стол, посвященный вопросам прерывания беременности. На нем в том числе представили и обсудили обобщенные предложения РПЦ по внесению изменений в законодательство.

Комитет по охране здоровья, по словам Власовой, сформулирует свою позицию по поводу этих предложений к концу ноября, после анализа комментариев участников заседания — депутатов, представителей Минздрава, общественных и религиозных организаций, врачей и организаторов здравоохранения. В предложения по изменению ст. 56 об искусственном прерывании беременности закона «Об основах охраны здоровья» включают как инициативу по исключению абортов из услуг частных клиник, так и новые, добавила она.

Среди других озвученных на круглом столе в Госдуме идей — проведение абортов не ранее семи суток с момента обращения женщины в медицинскую организацию (согласно действующей редакции ст. 56 закона «Об охране здоровья», не ранее 48 часов), административная или уголовная ответственность за склонение к искусственному прерыванию беременности.

В начале августа депутаты госсобрания Мордовии приняли закон, который запрещает пропаганду абортов на территории региона. Его авторы отмечали, что Концепция государственной семейной политики в России на период до 2025 года называет прерывание беременности одним из факторов, негативно влияющих на здоровье женщин, а также признает высокое число абортов одной из причин низкого уровня рождаемости. Впоследствии аналогичный закон был принят депутатами Тверской области.

В начале октября Минздрав ужесточил оборот препаратов для прерывания беременности — мизопростола и мифепристона. В ведомстве отмечали, что эта мера не снизит доступность средств экстренной контрацепции. Кроме того, с начала месяца частные клиники уже нескольких российских регионов, в том числе Крыма и Курской области, объявили об отказе проводить процедуры по прерыванию беременности.

30 ноября нижегородские депутаты единогласно поддержали предложение губернатора Глеба Никитина о внесении поправок в федеральное законодательство о запрете на проведение абортов в частных медицинских учреждениях. Проект поправок будет направлен в Госдуму. В случае его принятия право на проведение абортов останется только у государственных клиник.

РПЦ считает, что проводить аборты можно только при согласии мужа после доабортного психологического консультирования и УЗИ с демонстрацией сердцебиения. В Госдуме обещали рассмотреть изменение законодательства об абортах, в частности сократить допустимый срок прерывания беременности с 12 до восьми недель. При этом женщины, ставшие жертвами изнасилования, смогут сделать аборт при сроке беременности до 12 вместо 22 недель, как сейчас.

В то же время две трети (66,7%) врачей-специалистов выступили против уголовной ответственности за склонение женщин к абортам, свидетельствуют данные опроса, проведенного порталом «Медвестник» и аналитической компанией RNC Pharma. В исследовании принял участие 431 человек, респондентами стали медицинские работники 37 специальностей из 102 городов России.