В Казани прошла акция против ограничения абортов

По словам организатора пикета Дарины Лунцовой, в нем приняли участие 25–30 человек. Власти Татарстана выступали за проведение абортов только в госучреждениях. Некоторые частные клиники республики уже отказались от этой процедуры

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В Казани состоялся согласованный пикет против запрета абортов в частных клиниках, передает «Бизнес Online».

Акция прошла в парке имени Тинчурина, в ней приняли участие, по оценке издания, около десяти человек. Они стояли с плакатами «Запрет абортов не решает проблему, он лишь ее усугубляет», «Дети должны быть желанными», «Рожать или нет — выборы женщины».

Организаторы пикета пояснили, что акция связана с дискуссией о запрете абортов в частных клиниках. По их словам, для некоторых женщин, у которых нет медстраховки, например, если речь идет о мигрантах, частные клиники могут быть единственной возможностью прервать беременность.

«На акции было около 25–30 человек, пикет согласовывался. Пикет проводился против запрета абортов в частных клиниках», — сказала один из организаторов акции РБК. Она также утончила, что одна из целей пикета в официальной заявке была сформулирована так: «Стимулировать путем выражения общественного мнения повышение демографии путем планирования беременности заранее». Протест пришли выразить в том числе и мужчины, девушек было чуть больше, говорит она.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД Татарстана и в управление МВД по Казани.

В России прерывание беременности регулируется законом «Об основах охраны здоровья граждан». Он разрешает аборт по желанию женщины при сроке беременности до 12 недель, а по социальным показаниям (с 2012 года основанием для этого является только изнасилование) — до 22 недель. Прервать беременность вне зависимости от срока можно исключительно по медицинским показаниям. По оценке Росстата, количество абортов снижается с начала 1990-х — в среднем на 6% в год. В 2020 году ведомство зафиксировало 553 тыс. случаев искусственного прерывания беременности — это 38,8 аборта на каждые 100 родов. По итогам 2022 года это число сократилось до 506 тыс. Эксперты предупредили о рисках подпольных операций и «абортного туризма» Политика

Весной министр здравоохранения Татарстана Марсель Миннуллин призывал врачей отговаривать женщин от прерывания беременности. Он также выступал за то, чтобы такие процедуры делали только в государственных учреждениях.

В августе детский омбудсмен республики Ирина Волынец сообщала, что треть частных клиник отказалась от лицензий на проведение абортов. «Бизнес Online» тогда отмечал, что, по данным местного Минздрава, лицензиями на прерывание беременности располагали 86 частных клиник.

В ноябре Минздрав Татарстана опроверг введение запрета на аборты в частных клиниках. При этом там указали, что ведется работа по усилению контроля за процедурой прерывания беременности в таких медучреждениях.

Об отказе частных клиник проводить аборты заявляли власти и других регионов. Добровольно решили не проводить прерывание беременности коммерческие клиники в Крыму, сообщал местный минздрав. Глава полуострова Сергей Аксенов говорил, что запрет абортов в регионе не планируется. Четыре из пяти частных клиник в Курской области отказались проводить прерывание беременности, заявлял вице-губернатор Андрей Белостоцкий. В конце ноября запрет на аборты в частных клиниках одобрило законодательное собрание Нижегородской области.

Патриарх Кирилл призывал ввести такой запрет на федеральном уровне. Вице-спикер Госдумы, заместитель секретаря генсовета «Единой России» сообщала о проработке инициатив по ограничению абортов.

В конце ноября — начале декабря одиночные пикеты против запрета абортов прошли в Калининграде, сообщало местное издание «Новый Калининград». Местные власти также согласовали на 16 декабря проведение митинга против регионального закона против запрета склонения к абортам. Губернатор Антон Алиханов утвердил его в конце ноября.