В Госдуму внесли законопроект о запрете абортов в частных клиниках
Законодательное собрание Нижегородской области внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается запретить делать аборты в частных клиниках. Документ опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности.
«Законопроектом предусмотрено исключение медицинских организаций частной системы здравоохранения из числа медицинских организаций, имеющих право проводить искусственное прерывание беременности», — говорится в пояснительной записке.
Авторы поправок предлагают дополнить ч. 1 ст. 56 закона «Об основах охраны здоровья граждан» следующим абзацем: «Искусственное прерывание беременности проводится в медицинских организациях государственной и муниципальной системы здравоохранения». В действующей редакции ч.1 ст. 56 этого закона говорится, что каждая женщина самостоятельно решает вопрос о материнстве, а искусственное прерывание беременности проводится по ее желанию и при наличии информированного добровольного согласия.
Законопроект разработан в целях «улучшения демографической ситуации в России» и для «снижения количества осложнений, возникающих в процессе и после искусственного прерывания беременности», заявляют авторы документа.
Они полагают, что увеличение рождаемости возможно в том числе за счет уменьшения количества абортов по желанию женщины и, «как следствие, снижения количества осложнений» во время такой процедуры.
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