 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

по ипотеке

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК
Читать

Реклама, ПАО «ПИК СЗ»

Политика ,  
0 

В Госдуму внесли законопроект о запрете абортов в частных клиниках

В Госдуму внесли законопроект о запрете абортов в частных клиниках
Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Законодательное собрание Нижегородской области внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается запретить делать аборты в частных клиниках. Документ опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности.

«Законопроектом предусмотрено исключение медицинских организаций частной системы здравоохранения из числа медицинских организаций, имеющих право проводить искусственное прерывание беременности», — говорится в пояснительной записке. 

Авторы поправок предлагают дополнить ч. 1 ст. 56 закона «Об основах охраны здоровья граждан» следующим абзацем: «Искусственное прерывание беременности проводится в медицинских организациях государственной и муниципальной системы здравоохранения». В действующей редакции ч.1 ст. 56 этого закона говорится, что каждая женщина самостоятельно решает вопрос о материнстве, а искусственное прерывание беременности проводится по ее желанию и при наличии информированного добровольного согласия.

Законопроект разработан в целях «улучшения демографической ситуации в России» и для «снижения количества осложнений, возникающих в процессе и после искусственного прерывания беременности», заявляют авторы документа.

Они полагают, что увеличение рождаемости возможно в том числе за счет уменьшения количества абортов по желанию женщины и, «как следствие, снижения количества осложнений» во время такой процедуры.

Материал дополняется

«Займи слот»
СберПро Медиа Подкаст

«Займи слот»: подкаст для тех, кто хочет развить лидерские качества и ценит своё время

СберПро Медиа Лидерство

Стабильность изменений: как быть лидером в трансформирующемся мире

СберПро Медиа Коучинг

Пятёрка по лидерству: зачем руководителям коучинг

СберПро Медиа Переговоры

Соперничество
или созидание? Как проводить эффективные переговоры

СберПро Медиа Эффективность

Какие знания о мозге помогут лидеру
и его команде быть эффективнее

СберПро Медиа Карьера

В чём сила? Какие особенности личности помогут лидеру добиться успеха
в карьере

СберПро Медиа Метанавыки

Суперсилы лидера. Что такое метанавыки и для чего они нужны руководителю

СберПро Медиа Креативность

Идти от проблемы. Как развивать креативность в себе
и в команде

СберПро Медиа Лидерство

Человечность и «со-созидание»: на что опираются лидеры нового времени

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
аборты частные клиники Госдума

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

по ипотеке

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК
Читать

Реклама, ПАО «ПИК СЗ»

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 14 декабря
EUR ЦБ: 96,95 (-0,45) Инвестиции, 16:44 Курс доллара на 14 декабря
USD ЦБ: 89,89 (-0,32) Инвестиции, 16:44
Военная операция на Украине. Карта на 13 декабря Политика, 17:53
Как маркетплейсы выращивают российские fashion-бренды Новая экономика, 17:46
«Мафиози» современного искусства: кто диктует цены на рынке РБК и СберПервый, 17:45
ФИФА назвала трех кандидатов на приз лучшему тренеру Спорт, 17:40
Фон дер Ляйен завершила свою речь в Европарламенте под лай собаки Общество, 17:36
Угольный путь на восток: зачем строят железную дорогу к Тихому океану РБК и ЭЛСИ, 17:33
Reuters узнал о росте поставок топлива в Афганистан из России в два раза Политика, 17:32
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Минстрой предложил изменить критерии отказа в компенсации за оплату ЖКУ Недвижимость, 17:25
Как бизнесу эффективно работать с самозанятыми. Карточки РБК и Сбер, 17:22
Средняя доходность вложений в дизайнерские сумки за 10 лет составила 74% РБК и Ингосстрах, 17:11
В Госдуму внесли законопроект о запрете абортов в частных клиниках Политика, 17:09
Депутат заявил, что его лишили мандата за «предательство ЛДПР» Политика, 17:06
«Барселону» обязали экономить воду в душевых из-за засухи в Каталонии Спорт, 17:05
Сотни процентов: как правильное продвижение помогает новым брендам Тренды, 17:04