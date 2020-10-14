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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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МАК предложил выработать меры безопасности полетов в районе Карабаха

Комитет призвал принять меры, которые предотвратят поражение ракетами в зоне конфликта гражданских самолетов и аэродромов, и попросил авиакомпании оценивать риски при полетах
Вид&nbsp;Степанакерта
Вид Степанакерта (Фото: РИА Новости)

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) на фоне конфликта вокруг непризнанного Нагорного Карабаха призвал обеспечить безопасность гражданских самолетов, которые выполняют международные рейсы, их экипажей и пассажиров. Об этом сообщается на сайте комитета.

В числе предложений МАК:

  • принять меры, чтобы предотвратить поражение гражданских самолетов, гражданских объектов и аэродромов средствами ПВО, ракетами и другими средствами поражения;
  • органам УВД и провайдерам аэронавигационного обслуживания гражданской авиации — обеспечить взаимодействие с военными структурами по выпуску уведомлений для обеспечения безопасности в зонах международных полетов;
  • авиакомпаниям — оценивать факторы риска для обеспечения безопасности полетов над зонами конфликтов или вблизи их;
  • создать в рамках Международной организации гражданской авиации (ИКАО) постоянно действующий орган для реагирования на конфликтные ситуации, которые создают угрозу для гражданских воздушных судов. В него должны войти представители заинтересованных государств и международных организаций, считает МАК.

В комитете заявили, что обеспокоены из-за ситуации в Нагорном Карабахе, и выразили надежду, что правительства и авиационные власти смогут обеспечить безопасность гражданской авиации и людей.

Конфликт Армении с Азербайджаном. Что важно знать
Политика
Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

Армения и Азербайджан начали боевые действия в Нагорном Карабахе 27 сентября. И Баку, и Ереван обвинили друг друга в наступлении и атаках на мирных жителей и ввели военное положение. Каждая страна понесла потери не только среди военных, но и среди мирного населения.

Россия, Франция и США в совместном заявлении призвали лидеров двух стран немедленно прекратить боевые действия и вернуться к переговорам. Позднее президент России Владимир Путин пригласил в Москву представителей Армении и Азербайджана, которые по итогам консультаций с участием главы МИД России Сергея Лаврова договорились об установлении перемирия. Вскоре после того, как режим прекращения огня вступил в силу, обе стороны обвинили друг друга в его нарушении.

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Путин заявил Эрдогану о беспокойстве из-за боевиков в Карабахе
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Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин

Азербайджан настаивает на том, чтобы Нагорный Карабах покинули армянские военные. Армения называет условием прекращения боевых действий уход Турции с Южного Кавказа. По утверждению Еревана, Анкара поддерживает Баку военными специалистами, наемниками и техникой, в частности истребителями F-16. Азербайджан и Турция эти заявления опровергают.

История нагорнокарабахского конфликта

Историческая область Нагорный Карабах, население большинства районов которой составляют преимущественно армяне, провозгласила независимость от Азербайджана в 1991 году под именем Нагорно-Карабахской республики (еще в 1987–1988 годах представители Карабаха обращались к советскому руководству с просьбой о передаче из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, но не получили положительного ответа).

С 1992 по 1994 год Азербайджан пытался взять самопровозглашенную республику под свой контроль, это были полномасштабные военные действия, Баку и Ереван применяли тяжелую технику и авиацию.

Армянские формирования взяли под контроль в том числе несколько районов Азербайджана, которые до начала конфликта не входили в Нагорно-Карабахскую автономию: Кельбаджарский, Лачинский, Кубатлинский, Джебраильский и Зангеланский районы целиком, Агдамский и Физулинский — частично. Под контролем Баку осталось около 15% Нагорного Карабаха.

В 1994 году страны договорились о прекращении огня, а конфликт был заморожен.

Последнее масштабное обострение в зоне соприкосновения произошло в апреле 2016 года, сообщалось о более чем 30 погибших с обеих сторон, ранения получили десятки человек. Стороны снова договорились о прекращении огня.

Азербайджан не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику и отказывается от включения в переговоры об урегулировании конфликта ее представителей.

Автор
Наталия Анисимова
Межгосударственный авиационный комитет Нагорный Карабах
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