МАК предложил выработать меры безопасности полетов в районе Карабаха
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) на фоне конфликта вокруг непризнанного Нагорного Карабаха призвал обеспечить безопасность гражданских самолетов, которые выполняют международные рейсы, их экипажей и пассажиров. Об этом сообщается на сайте комитета.
В числе предложений МАК:
- принять меры, чтобы предотвратить поражение гражданских самолетов, гражданских объектов и аэродромов средствами ПВО, ракетами и другими средствами поражения;
- органам УВД и провайдерам аэронавигационного обслуживания гражданской авиации — обеспечить взаимодействие с военными структурами по выпуску уведомлений для обеспечения безопасности в зонах международных полетов;
- авиакомпаниям — оценивать факторы риска для обеспечения безопасности полетов над зонами конфликтов или вблизи их;
- создать в рамках Международной организации гражданской авиации (ИКАО) постоянно действующий орган для реагирования на конфликтные ситуации, которые создают угрозу для гражданских воздушных судов. В него должны войти представители заинтересованных государств и международных организаций, считает МАК.
В комитете заявили, что обеспокоены из-за ситуации в Нагорном Карабахе, и выразили надежду, что правительства и авиационные власти смогут обеспечить безопасность гражданской авиации и людей.