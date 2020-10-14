МАК предложил выработать меры безопасности полетов в районе Карабаха

Армения и Азербайджан начали боевые действия в Нагорном Карабахе 27 сентября. И Баку, и Ереван обвинили друг друга в наступлении и атаках на мирных жителей и ввели военное положение. Каждая страна понесла потери не только среди военных, но и среди мирного населения.

Россия, Франция и США в совместном заявлении призвали лидеров двух стран немедленно прекратить боевые действия и вернуться к переговорам. Позднее президент России Владимир Путин пригласил в Москву представителей Армении и Азербайджана, которые по итогам консультаций с участием главы МИД России Сергея Лаврова договорились об установлении перемирия. Вскоре после того, как режим прекращения огня вступил в силу, обе стороны обвинили друг друга в его нарушении.

Азербайджан настаивает на том, чтобы Нагорный Карабах покинули армянские военные. Армения называет условием прекращения боевых действий уход Турции с Южного Кавказа. По утверждению Еревана, Анкара поддерживает Баку военными специалистами, наемниками и техникой, в частности истребителями F-16. Азербайджан и Турция эти заявления опровергают.