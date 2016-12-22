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СМИ сообщили о пытавшихся следить за химлабораторией шпионах из России
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СМИ сообщили о пытавшихся следить за химлабораторией шпионах из России
Отравление Скрипалей, 10:08
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СМИ сообщили о пытавшихся следить за химлабораторией шпионах из России
Задержанные пытались получить данные из лаборатории, участвовавшей в расследовании химических атак в Сирии и отравления Скрипалей в Великобритании. Известно, что предполагаемых шпионов выслали в Россию
Фото: Nigel Treblin / Reuters

В Нидерландах в начале года были задержаны два российских шпиона: они пытались получить данные лаборатории радиологического и химикорадиологического анализа, которая помогала расследовать химические атаки в Сирии и отравление Сергея и Юлии Скрипаль в британском Солсбери. Об этом сообщили газета NRC Handelsblad и швейцарское издание Tages-Anzeiger со ссылкой на неназванные источники.

Эти источники заявили, что речь идет о лаборатории в швейцарском городе Шпиц, куда и пытались попасть россияне. В этой лаборатории работают эксперты по химическому, биологическому и ядерному оружию. По данным изданий, задержание шпионов, у которых при себе было оборудование для взлома компьютерных сетей, было проведено в рамках совместной спецоперации Швейцарии, Великобритании и Нидерландов. Она прошла весной 2018 года, более точные сроки и обстоятельства не​известны.

Daily Mail опубликовала видео с подозреваемыми в отравлении Скрипалей
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При этом Федеральная служба разведки Швейцарии подтвердила газете Tages-Anzeiger свое участие в операции. «Федеральная служба разведки активно участвовала в этой операции вместе со своими голландскими и британскими партнерами», — заявила директор по коммуникациям ведомства Изабель Грабер, добавив, что это способствовало «предотвращению незаконных действий против критической швейцарской инфраструктуры». А в разговоре с NRC Handelsblad служба разведки подтвердила, что это были шпионы, которых ведомство считает именно российскими.

Представитель лаборатории в Шпице Андреас Бухер заявил, что не может комментировать сообщение службы разведки, но подтвердил, что лаборатория была атакована хакерами. «Мы были готовы к этому, данные не были украдены», — отметил он. В июле стало известно о хакерской атаке, которую СМИ связали с группировкой Sandworm, считающейся российской: издание The Local утверждало, что хакеры выдали себя за сотрудников лаборатории и распространили приглашения для участников запланированной на сентябрь конференции по химическому оружию.

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Tages-Anzeiger также сообщает, что задержанные были высланы в Россию. При этом против них еще с марта прошлого года ведется расследование по уголовному делу о шпионаже, утверждает NRC Handelsblad со ссылкой на прокуратуру швейцарского Берна.

В пресс-бюро Службы внешней разведки России отказались от комментариев. РБК также направил запросы в МИД России, посольство России в Нидерландах, Минобороны. 

Главное из интервью подозреваемых в отравлении Скрипалей
Политика

В апреле 2018 года глава российского МИДа Сергей Лавров заявлял, что у Москвы есть конфиденциальный источник информации в швейцарском центре радиологического и химикорадиологического анализа в Шпице. Тогда министр сообщил, что России стали известны результаты исследования образцов, собранных на месте происшествия в Солсбери, однако эти данные не попали в итоговый отчет экспертов.

5 сентября полиция Великобритании заявила, что подозреваемыми в отравлении Скрипалей являются Руслан Боширов и Александр Петров, въехавшие в страну по российским паспортам. Правоохранительные органы утверждали, что эти имена могут быть ненастоящими.

Как выглядят подозреваемые в отравлении Скрипалей. Фотогалерея Еще 2 фото
Фотогалерея

Заочно их обвиняют в сговоре с целью убийств, покушении на убийство, использовании и владении отравляющим веществом «Новичок». По словам премьер-министра Терезы Мэй, подозреваемые являются офицерами российской военной разведки.

Москва неоднократно отрицала причастность к отравлению Скрипалей.

13 сентября, после обращения к Петрову и Боширову Владимира Путина (он предложил им связаться со СМИ), мужчины дали интервью телеканалу RT. В этом интервью они заявили, что посещали Солсбери в качестве туристов.

Автор: Маргарита Девяткина.
При участии: Екатерина Костина.
Теги: Нидерланды , шпионы , Швейцария , Сергей Скрипаль
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