Чем грозит Москве обвинение «сотрудников ГРУ» в отравлении Скрипалей

Власти Великобритании заявили, что за покушением на Скрипалей стоят двое россиян, офицеров российской военной разведки. Эти обвинения затруднят сотрудничество двух стран в борьбе с терроризмом, возможно и усиление санкций

Фото: Ben Birchall / AP

Подозреваемые в отравлении — «офицеры ГРУ»

Британская полиция в среду, 5 сентября, назвала главных подозреваемых в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль. Это граждане России Александр Петров и Руслан Боширов, им «предположительно по 40 лет», говорится в заявлении. Полицейские отметили, что фамилии могут быть ненастоящими, хотя подозреваемые располагали подлинными российскими паспортами.

Живущий в Британии бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России по статье о госизмене, и приехавшая к нему погостить дочь Юлия 4 марта были обнаружены находящимися без сознания в британском Солсбери. Они были госпитализированы и выжили, при этом следствие установило, что Скрипали подверглись воздействию нервно-паралитического вещества типа «Новичок».

В расследовании дела были задействованы 250 детективов, они просмотрели 11 тыс. часов видеосъемок с камер, установленных в общественных местах, заявила британский премьер-министр Тереза Мэй 5 сентября в парламенте.

«Прокуроры из отдела по борьбе с терроризмом Королевской прокурорской службы рассмотрели улики и сочли, что есть достаточные основания для вынесения осуждения, а общественным интересам отвечает предъявление обвинений Александру Петрову и Руслану Боширову, российским гражданам, по следующим статьям: сговор с целью убийства Сергея Скрипаля, покушение на убийство Сергея Скрипаля, Юлии Скрипаль и Ника Бейли, использование и владение «Новичком», что нарушает закон о химическом оружии, и намеренное нанесение тяжелых телесных повреждений Юлии Скрипаль и Нику Бейли», — говорится в другом заявлении, выпущенном Королевской прокуратурой Англии и Уэльса.

Оба подозреваемых были офицерами российского ГРУ (Главное управление Генштаба ВС РФ, занимается внешней разведкой), в подтверждение этого были собраны достаточные доказательства разведывательными службами Великобритании, заявила также Мэй. Их действия в Солсбери были «почти наверняка утверждены на более высоком уровне, чем ГРУ», сказала премьер-министр.

РБК направил запрос в Минобороны с просьбой прокомментировать заявления Мэй о принадлежности подозреваемых к российской военной разведке.

Официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила РБК, что опубликованные британской полицией фотографии, а также названные имена подозреваемых «ничего не говорят» внешнеполитическому ведомству. Об этом же заявил помощник президента России Юрий Ушаков. «Эти, как вы говорите, «данные», они не данные, а непонятно что», — заявил помощник президента журналистам (цитаты по ТАСС).

Что Петров и Боширов делали в Лондоне и Солсбери

Британская полиция 5 сентября опубликовала кадры с камер видеонаблюдения, по которым отследила маршрут Петрова и Боширова.​ По данным полиции, днем в пятницу, 2 марта, они прилетели из Шереметьево в лондонский аэропорт Гатвик рейсом «Аэрофлота» SU 2588. Оттуда они отправились в отель City Stay Hotel, который находится в Восточном Лондоне. Там они провели остаток дня. В отеле полиция обнаружила следы «Новичка».

3 марта подозреваемые доехали на метро до вокзала Ватерлоо, там пересели на поезд и отправились в Солсбери, где провели несколько часов, а вечером вернулись в Лондон. Полиция считает, что Петров и Боширов ездили для разведки территории. На следующий день, 4 марта, Петров и Боширов снова отправились в Солсбери. Около 12 дня они попали в объектив камеры на автозаправке в нескольких минутах ходьбы от Кристи Милтон роуд — улицы, на которой жил Скрипаль. Полиция предполагает, что на кадрах съемки Петров и Боширов идут к дому Сергея Скрипаля. Через несколько часов, в 16:15, Скрипаля и его дочь обнаружат без сознания на скамейке возле торгового центра Maltings.

Подозреваемые же в 18:30 прибыли в аэропорт Хитроу и в 22:30 вылетели в Москву рейсом «Аэрофлота» SU 2585.

РБК направил в «Аэрофлот» запрос с просьбой подтвердить, что на обоих упомянутых рейсах были зарегистрированы пассажиры с такими фамилиями. Пресс-служба авиакомпании от комментария отказалась, посоветовав РБК обратиться в ФСБ.

«Новичок» подействовал дважды

Британская полиция также заявила, что объединяет в одно производство расследование покушения на Скрипалей в Солсбери и событий в Эймсбери. 30 июня в городе Эймсбери, который находится в нескольких километрах от Солсбери, без сознания были обнаружены британцы Чарли Роули и Дон Стерджес. Позднее полиция сообщила, что они, как и Скрипали, были отравлены «Новичком». Стерджес умерла в воскресенье, 8 июля, Роули выжил. 4 сентября Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердила, что Роули и Стерджес действительно отравились «Новичком».

В доме Роули следователи нашли емкость с отравляющим веществом, которая имитировала флакон для духов. По версии британских правоохранительных органов, Роули подобрал его на улице и отнес домой, где «духами» воспользовалась Стерджес. В среду полиция опубликовала фотографию флакона, повторяющего по форме упаковку для Premier Jour бренда Nina Ricci (то, что это не оригинальная упаковка, полиции подтвердили в компании), и специального аппликатора. Емкость была изготовлена специально для транспортировки яда, подчеркнула полиция. Именно ее использовали Петров и Боширов, чтобы нанести «Новичок» на ручку двери дома Скрипаля, полагают следователи.

«Мы не верим, что Дон и Чарли были отравлены умышленно — они стали жертвами безрассудства, с которым избавлялись от токсичного вещества», — говорится в сообщении полиции.

Британская прокуратура заявила, что не будет обращаться в Россию с просьбой о выдаче подозреваемых, так как Конституция России не разрешает экстрадицию собственных граждан. «Россия ясно дала понять это после просьб о выдаче в других случаях. В случае изменения этой позиции будет направлен запрос о выдаче», — говорится в заявлении. Прокуратура выписала европейский ордер на арест, а также «красное уведомление» Интерпола (дает национальным полициям государств — членов организации основания задержать объявленного в международный розыск человека, однако не обязывает делать это).

Грозят ли России новые санкции

Действия агентов ГРУ — «угроза для всех союзников и для наших граждан», поэтому британские власти отныне сосредоточатся на противодействии российской военной разведке, пообещала Мэй. Будет применен «полный набор инструментов, доступный службам национальной безопасности», заявила она. Она также заявила, что Лондон будет выступать за расширение действующего режима европейских санкций против России, принятие нового санкционного режима ЕС в отношении тех, кто несет ответственность за кибератаки и нарушение прав человека.

​Пресс-секретарь Терезы Мэй заявил, что накануне премьер-министр обсуждала атаку в Солсбери с президентом США Дональдом Трампом и планирует провести аналогичные разговоры с европейскими лидерами, чтобы координировать действия в отношении Москвы. По инициативе Великобритании в четверг состоится заседание Совета Безопасности ООН.

Мэй не стала объявлять о новых санкциях, так как сначала намерена обсудить этот вопрос с союзниками — добиться новых ограничений в отношении России будет непросто, отметил в беседе с РБК старший научный сотрудник Королевского института оборонных исследований Шашанк Джоши. Добиться введения новых антироссийских санкций будет сложно, учитывая пророссийскую позицию властей Италии, подчеркнул собеседник РБК. Даже если какие-то санкции против России и будут применены, они будут носить довольно ограниченный характер, полагает Джоши. В качестве примера он привел возможное выдворение из западных стран российских разведчиков, работающих под официальным прикрытием, или новые санкции против ГРУ и его офицеров.

В настоящее время ГРУ и его глава Игорь Коробов внесены в санкционные списки США, ЕС санкции против спецслужбы не вводил.

Свои дальнейшие шаги Лондон будет определять в зависимости от реакции российской власти, считает генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов. Он предполагает, что вопрос об ужесточении антироссийских санкций «может сняться сам собой», если Москва предложит Лондону сотрудничество в выявлении подозреваемых, их места нахождения. «Но если российская позиция останется прежней, можно ожидать дополнительное санкционное давление на Россию», — считает эксперт.

Новые детали по «делу Скрипалей» будут иметь воздействие на общую санкционную политику Запада, особенно Вашингтона, который в ноябре должен ввести вторую часть нового санкционного пакета против России в связи с «делом Скрипалей», указывает Кортунов. Первая часть вступила в силу в августе. «Последние новости из Лондона работают на тех, кто в Государственном департаменте и Министерстве финансов США выступает за расширение этого пакета санкций в более жесткой форме», — говорит эксперт.

​Намерение Лондона противодействовать ГРУ «всеми возможными методами» усложнит двустороннее сотрудничество по линии спецслужб, в том числе в области контртеррористической деятельности. При этом последствия инцидента со Скрипалями вряд ли повлияют на процесс обмена разведывательной информацией между Россией и Британией, утверждает Джоши. «Страны не располагают тесным взаимодействием в этой сфере, те каналы, которые используются сейчас, организованы по линии ФСБ, а не по линии ГРУ», — пояснил он.

По мнению Джоши, стороны продолжат обмениваться информацией в рамках борьбы с терроризмом (в 2015 году Лондон передал Москве данные о том, что крушение российского пассажирского самолета над Синаем было террористическим актом), когда под угрозой могут оказаться жизни людей, взаимодействие по другим направлениям было ограниченным​ в любом случае.