«Никудышное алиби»: западные СМИ — об интервью «отравителей» Скрипалей

Подозреваемые в отравлении экс-шпиона ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Руслан Боширов и Александр Петров дали интервью телеканалу RT, назвав поездку в Солсбери туристической. Как отреагировали на это западные СМИ — в обзоре РБК

Фото: RT на русском / YouTube

The Guardian, Великобритания

«Интервью заставило скептически настроенных наблюдателей за Кремлем задуматься, было ли это никудышное алиби подозреваемых демонстрацией неповиновения Москвы, пощечиной российской разведки или версией событий, направленной исключительно на внутреннюю аудиторию.

Более 25 минут заметно нервничающие Петров и Боширов подробно рассказывали о своей двухдневной поездке по Великобритании (Петров и Боширов находились в стране с 2 по 4 марта, следовало из данных британской полиции и слов самих мужчин. — РБК).

По версии британской полиции, имена, используемые подозреваемыми, — псевдонимы, а у полиции есть доказательства, что они работают в российской разведке. Петров и Боширов отрицали это во время интервью, хотя и не дали никакой информации о себе, о том, где они живут. Они также не предъявили паспорта, подтверждающие их личность».

«Объяснение двумя подозреваемыми в отравлении Сергея Скрипаля их присутствия в Солсбери в марте экскурсионной поездкой, от которой их отвлек снегопад, настолько неправдоподобно, что вызывает вопросы о том, почему Россия выбрала эту версию и что оно говорит о здоровье государственной пропагандистской машины.

Возможно, пропагандисты настолько привыкли лгать без последствий, что искренне думали, что этого объяснения будет достаточно. <...> Альтернативное объяснение — Москва рассматривает «дело Скрипаля» просто как возможность потроллить британцев и показать, что России все равно, что об этом думает Лондон. Но ведь в последние месяцы Россия ведет себя в дипломатических кругах совсем не так. Ледяное презрение к Великобритании подлинное, но в Совете Безопасности ООН российские дипломаты приложили все возможные усилия, чтобы оспорить претензии Великобритании, предложить альтернативные объяснения и склонить общественное мнение в свою сторону.

<...>

Третье и, вероятно, наиболее правдоподобное объяснение заключается в том, что интервью было сделано в первую очередь для телезрителей в России. Обвинения британской полиции, в том числе кадры видеонаблюдения, широко разошлись в российских СМИ, и для такой запутанной и так просто разоблаченной операции потребовалась контрпропагандистская версия.

Конечно, британские чиновники думали, что Владимир Путин не ответит на выводы полицейского расследования. Наглая Москва будет просто отрицать любую информацию о существовании мужчин, назовет кадры видеонаблюдения сфабрикованными и прикроет лавочку.

То, что Путин предпочел этого не делать, а вместо этого позволил RT провести интервью c переводом на английский язык, говорит об определенной нервозности». ​

«Российские власти будут надеяться, что интервью вызовет в стране симпатию к тем, кого назвали парой продавцов спортивного питания, которые хотели увидеть красивый английский собор с 123-метровым шпилем, а в итоге стали обвиняемыми в покушении. Но для России риск в том, что интервью вызывает больше вопросов, чем дает ответов, и предоставляет возможность скептикам поставить под сомнение большое количество деталей.

Насколько правдивы мужчины в целом и в той части, где они говорят о целях визита в Солсбери? Насколько правдиво их описание передвижений по городу, если его сопоставить с данными с камер наблюдения? И после того как Великобритания предположила, что их имена — псевдонимы, насколько убедительна их история о том, кто они такие, включая их прошлое, их место работы и их путешествие?»

«Интервью, которому отвели главное место в российском государственном СМИ, сделало немного для международной поддержки версии Москвы о том, что она не причастна к атаке. Отношения между Лондоном и Москвой, и так прохладные, вошли в фазу кризиса после покушения <…>

Говоря о том, могли ли подозреваемые проходить мимо дома Скрипаля в ходе своей поездки в Солсбери, Боширов сказал: «Мы не знаем, где он находится» и «я не слышал это имя раньше». Главный редактор RT Маргарита Симоньян, которая брала интервью, временами казалась более заинтересованной в инсинуациях вокруг отношений, которые связывают эту пару, нежели в их возможном статусе военных».