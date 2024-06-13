Почти 90% россиян выступили за закон о домашнем насилии

За принятие закона о домашнем насилии высказались 95% женщин и 83% мужчин, участвовавших в опросе Russian Field. О том, что они лично сталкивались с домашним насилием, рассказал каждый пятый респондент

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Россияне поддержали закон о домашнем насилии

Появление в России закона о домашнем насилии поддержали 89% участников опроса Russian Field, который исследовательская компания провела совместно с партией «Новые люди». Результаты опроса есть у РБК.

Еще 6% участников опроса ответили отрицательно, 4% затруднились с ответом и 1% респондентов ответили по-другому (в опросе указывается, что под этим понимаются варианты «он уже есть» и «зависит от содержания»).

В пользу принятия такого закона высказалось почти все опрошенные женщины (95%), среди мужчин поддерживающих меньше (83%).

Опрос проводился с 23 мая по 2 июня по телефону, в нем приняли участие 1617 респондентов.

Доля поддержавших принятие закона о домашнем насилии практически одинакова во всех возрастных группах — от 88% в группе 45-59 лет до 92% в группе 18-29 лет.

Больше всего противников принятия такого закона среди людей старше 30 лет: в возрастных группах (30-44 лет) и (54-59 лет) против принятия высказались по 7%. Меньше всего противников среди молодежи в возрасте 18-29 лет — 3%.

Материальное положение респондентов практически не влияет на уровень поддержки закона о домашнем насилии, следует из опроса: из категории «малообеспеченные» его поддержали 91%, а в категории «обеспеченные» — 87%. Из опрошенных с высшим образованием закон поддержали 87%, а из тех, у кого высшего образования нет, — 92%.

У участников опроса спрашивали, оказывались ли они или их знакомые в ситуации, когда один член семьи применяет физическую силу к другому. Лично с такой ситуацией сталкивались 20% опрошенных, еще 34% вспомнили про такие случаи у своих знакомых. Чуть больше половины — 52% — сообщили, что таких ситуаций в их жизни или жизни знакомых не было.

Женщины чаще чем мужчины сталкиваются с домашним насилием лично — 23% против 16%, а также чаще упоминают о таких ситуациях в семьях знакомых — 39% против 29%.

Молодые люди чаще других сообщали, что сталкивались с домашним насилием или что это произошло с кем-то из их знакомых — лично в таких ситуациях оказывались 24% опрошенных в возрасте от 18 до 29 лет, вариант «оказывались знакомые» выбрали 45%. В других возрастных категориях лично с домашним насилием сталкивались пятая часть респондентов.

Высокую степень поддержки закона о домашнем насилии выявляли и другие опросы по этой теме. Так в 2019 году ВЦИОМ изучил отношение россиян к домашнем насилию, тогда большинство россиян были уверены, что такой закон нужен (70%). Женщины чаще отвечали положительно, нежели мужчины (80% женщин против 57% мужчин). Почти каждый пятый опрошенный (17%) заявил о маловажности данного вопроса.

Кто и как пытался принять закон о домашнем насилии

Дискуссия о необходимости принятия в России закона о домашнем насилии продолжается много лет. В сентябре 2016 года проект закона «О профилактике семейно-бытового насилия» внесли в Госдуму депутат Салия Мурзабаева и сенатор Антон Беляков. Однако в октябре того же года комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей принял решение вернуть законопроект авторам, так как на него не было получено заключение правительства.

В 2017 году было принято решение вернуться к законопроекту и доработать его, сообщала депутат Оксана Пушкина. Для разработки итогового документа по поручению спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко была создана рабочая группа, в которую вошли депутаты и сенаторы. К ноябрю 2019 года законопроект был разработан и опубликован на сайте Совфеда для обсуждения. За время обсуждения на него поступило 11 тыс. отзывов. Многие из них были негативными — законопроект обвиняли в «разрушении семей».

Законопроект так и не был внесен в Думу. Летом 2020 года Матвиенко говорила, что «трудно найти компромисс в хорошем смысле слова» и «свести непримиримые точки зрения», а осенью 2021 года — что по закону есть «радикальные точки зрения». Впрочем она выражала надежду на то, что законопроект скоро будет внесен в нижнюю палату парламента. В декабре того же года занимавшая тогда пост вице-спикера Совфеда Галина Карелова сообщила, что «текущая версия законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия так и не нашла одобрения у всех обсуждавших ее сторон» и по крайней мере в эту сессию он вноситься не будет.

Споры о том, нужен ли в России закон о семейном насилии продолжаются до сих пор. Глава комитета по госстроительству и конституционному законодательству Павел Крашенинников в конце мая высказался в пользу «законодательства об этом», но не усмотрел необходимости в отдельном законе. «Мне кажется, должно быть законодательство об этом. Законодательство, которое будет включать в себя процессуальные нормы, уголовно-правовые нормы, административные, в зависимости от степени тяжести. Но специально в закон брать что-то из уголовного кодекса, — это немножко не совсем то. Мне кажется, мы часто решаем проблему, которая только что возникла, быстро. Раз — закон, а потом эти авторы выясняют, что, оказывается, тут были нормы, и тут», — сказал он в эфире телеканала ОТВ.

За принятие мер по борьбе с домашним насилием выступает партия «Новые люди». В октябре прошлого года депутаты фракции внесли в Госдуму законопроект по борьбе с навязчивым преследованием — сталкингом, однако профильный комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству рекомендовал отклонить законопроект. На этой неделе партия запустила проект «Сталкингу.нет», через который жертвы навязчивого преследования могут сообщить об этом, если они не добились защиты от полиции. Депутаты обещают помочь в решении проблемы и добиться содействия правоохранителей. Партия также заявляет о необходимости федеральной программы по борьбе с домашним насилием.