Конституционный суд обязал районные рассматривать дела о домашнем насилии
Районные суды и мировые судьи должны принимать заявления от жертв домашнего насилия, следует из постановления Конституционного суда (КС). На документ обратили внимание «Ведомости».
Нормы Уголовно-процессуального кодекса (УПК) обжаловала жительница Москвы Галина Баскакова. Она в течение нескольких лет подвергалась домашнему насилию со стороны бывшего мужа. В 2019 году его удалось привлечь к административной ответственности по ст. 6.1.1 КоАП (побои) в виде штрафа. Баскакова требовала возбудить уголовное дело по ст. 116 УК (побои), однако полиция отказалась, а суды сослались на необходимость обвинительного заключения органов дознания.
Тогда женщина обратилась в КС. Она указала на несоответствие Конституции норм ст. 20 (виды уголовного преследования), ст. 31 (подсудность), ст. 147 (возбуждение уголовного дела частного и частно-публичного обвинения) и ст. 318 (возбуждение уголовного дела частного обвинения) УПК, как не обеспечивающих эффективное расследование случаев домашнего насилия.
В 2018 году был принят закон № 509-ФЗ, согласно которому рассмотрение уголовных дел частного обвинения в отношении побоев передали от мировых судей в районные суды. В УПК порядок производства по таким делам установлен для мировых судей. В КС пришли к выводу, что эти нормы распространяются и на районные суды.
«Иное приводило бы к невозможности производства по делам, разрешение которых включено в полномочия районного суда, оставляло бы жертв домашнего насилия без своевременной судебной защиты и создавало бы предпосылки для новых преступных посягательств. Такая ситуация означала бы умаление чести и достоинства личности не только лицом, совершившим противоправное действие, но и самим государством, а поэтому нарушала бы Конституцию», — говорится в постановлении суда.
При этом КС отказался возобновить уголовное производство по заявлениям Баскаковой из-за истечения сроков давности, но отметил ее право на компенсацию.
Она добавила на то, что теперь другие жертвы домашнего насилия смогут воспользоваться этим решением КС и добиться правосудия.
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