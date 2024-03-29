Конституционный суд обязал районные рассматривать дела о домашнем насилии

В 2018 году был принят закон, который определял такую подсудность, однако в УПК порядок производства остался закреплен за мировыми судьями

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Районные суды и мировые судьи должны принимать заявления от жертв домашнего насилия, следует из постановления Конституционного суда (КС). На документ обратили внимание «Ведомости».

Нормы Уголовно-процессуального кодекса (УПК) обжаловала жительница Москвы Галина Баскакова. Она в течение нескольких лет подвергалась домашнему насилию со стороны бывшего мужа. В 2019 году его удалось привлечь к административной ответственности по ст. 6.1.1 КоАП (побои) в виде штрафа. Баскакова требовала возбудить уголовное дело по ст. 116 УК (побои), однако полиция отказалась, а суды сослались на необходимость обвинительного заключения органов дознания.

Тогда женщина обратилась в КС. Она указала на несоответствие Конституции норм ст. 20 (виды уголовного преследования), ст. 31 (подсудность), ст. 147 (возбуждение уголовного дела частного и частно-публичного обвинения) и ст. 318 (возбуждение уголовного дела частного обвинения) УПК, как не обеспечивающих эффективное расследование случаев домашнего насилия.

В 2018 году был принят закон № 509-ФЗ, согласно которому рассмотрение уголовных дел частного обвинения в отношении побоев передали от мировых судей в районные суды. В УПК порядок производства по таким делам установлен для мировых судей. В КС пришли к выводу, что эти нормы распространяются и на районные суды.

«Иное приводило бы к невозможности производства по делам, разрешение которых включено в полномочия районного суда, оставляло бы жертв домашнего насилия без своевременной судебной защиты и создавало бы предпосылки для новых преступных посягательств. Такая ситуация означала бы умаление чести и достоинства личности не только лицом, совершившим противоправное действие, но и самим государством, а поэтому нарушала бы Конституцию», — говорится в постановлении суда.

При этом КС отказался возобновить уголовное производство по заявлениям Баскаковой из-за истечения сроков давности, но отметил ее право на компенсацию.

Адвокат Баскаковой Мари Давтян рассказала «Ведомостям», что ее заявления «кочевали много лет от полиции к районным судам и обратно», и это привело к истечению сроков давности для возбуждения уголовного дела. «Полиция, рассматривая дела, направляла их, как того требует УПК по подсудности, в районный суд. Но районные суды отказывались принимать данные заявления, ссылаясь на то, что судопроизводством для частного обвинения предусмотрен порядок рассмотрения в мировом суде», — уточнила она.

Она добавила на то, что теперь другие жертвы домашнего насилия смогут воспользоваться этим решением КС и добиться правосудия.