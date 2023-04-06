В Узбекистане ужесточили наказание за бытовое насилие против женщин

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Сенаторы Узбекистана одобрили поправки в законодательство, которые ужесточают наказание за бытовое насилие в отношении женщин и детей. Об этом говорится на сайте верхней палаты парламента.

«Законом устанавливаются соответствующие меры административной и уголовной ответственности за семейное (бытовое) насилие, то есть насилие, совершенное в отношении супруги или супруга», — говорится в сообщении пресс-службы сената.

Строгие меры наказания за различного рода насилие, совершаемое сегодня в отношении женщин и несовершеннолетних, служат не только для наказания, но и для предупреждения подобных.

Одно из изменений касается знания обвиняемым возраста жертвы при изнасиловании или «насильственном удовлетворении половой потребности в противоестественной форме». Теперь незнание возраста потерпевшего не освобождает от ответственности, подчеркнули в сенате.

Кроме того, внесен запрет, подразумевающий, что человек, ранее совершивший изнасилование несовершеннолетних, не может работать воспитателем или учителем, а также вести непосредственную работу с детьми.

В Узбекистане действует закон «О защите женщин от притеснения и насилия», который был принят в 2019 году. Он вносит понятия о том, что такое половое, психологическое и физическое насилие. Жертва притеснения и насилия имеет право на получение бесплатной правовой консультации и различной помощи, а также может обратиться в органы внутренних дел с требованием о выдаче охранного ордера или в суд с требованием о возмещении причиненного вреда.